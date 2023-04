Suomen Nato-jäsenyyden lähtölaukaus nähtiin jo 30 vuotta sitten – EY-jäsenyys, YYA-sopimuksen purkaminen ja Hornet-kaupat samana keväänä eivät olleet sattumaa

– On olennaista muistaa, että Naton laajeneminen näihin maihin on myös ollut edellytys Euroopan Unionin leviämiselle itään.

– Presidentti Putin on väittänyt, että Yhdysvallat olisi luvannut, ettei laajentumista tapahtuisi. En tiedä, onko tästä olemassa todisteita. Mutta kaikki ymmärtävät, että jos nämä maat eivät olisi liittyneet Natoon, niiden tilanne olisi heille nyt hyvin vaikea.

Baltian maiden liityttyä Natoon Suomessakin pohdittiin jäsenyyden hakemista

Suomi ja Ruotsi ovat pitkään pysyneet sotilaallisesti liittoutumattomina maina. Julkista keskustelua mahdollisesta Nato-jäsenyydestä on käyty tasaiseen tahtiin ja Nato-optioita väläytelty.

Nähdäänkö Suomen jäsenyys osana suurempaa eurooppalaista käännekohtaa?

Suomen halukkuus lunastaa Nato-optionsa sai kimmokkeen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan viime vuoden helmikuussa. Nyt Suomesta on viimein tullut Naton jäsen.

Jo aiemman vuoden lopussa Venäjä alkoi esittää julkisesti vaatimuksia turvatakuista ja ilmoitti huolistaan Naton laajentumisesta sen rajoilla. Meinander on vakuuttunut siitä, että Putinin vaatimukset Naton laajenemisen rajoittamisesta joudutti kulisseissa Suomen valtiojohdon päätöstä hakea jäsenyyttä jo ennen kuin sota oli edes syttynyt. Hän uskoo presidentti Niinistön viitanneen tähän uuden vuoden puheessaan vuonna 2022.

– Ja todettakoon taas kerran: Suomen liikkumatilaan ja valinnanmahdollisuuksiin kuuluu myös mahdollisuus liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä, jos niin itse päätämme. Naton asia on niin sanottu avoimien ovien politiikka, jonka jatkuminen on Suomelle toistuvasti julkisestikin vahvistettu, Niinistö toisti puheessaan.

Meinander muistuttaa, että Suomi on koko ajan lipunut hiljaisesti kohti Naton täyttä jäsenyyttä.

– Sekä Naton vastustajat että puoltajat ovat tietoisesti korostaneet liikaa varsinaisen Nato-jäsenyyden merkitystä. Tärkeämpää on, mitä käytännössä on tapahtunut Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. Yhteistyö on syventynyt koko ajan.