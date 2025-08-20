Epäilty tappo Kajaanissa – poliisi pyytää havaintoja

LK poliisi (3)
Poliisi pyytää havaintoja epäilyttävistä tapahtumista Kajaanissa.Str / Lehtikuva
Julkaistu 58 minuuttia sitten

Piia Turunen

piia.turunen@mtv.fi

Oulun poliisilaitos tutkii Kajaanin Huuhkajanvaaran asuinalueella tapahtunutta väkivallantekoa tappona. 

Poliisille ilmoitettiin tiistaina 19. elokuuta Kajaanin Huuhkajanvaarassa asunnosta löytyneestä kuolleesta miehestä.

Poliisi epäilee, että vuonna 1994 syntynyt mies on kuollut väkivallan seurauksena. Asiaa tutkitaan tappona.

Poliisi kaipaa havaintoja epäilyttävistä tapahtumista Huuhkajanvaaran alueelta erityisesti perjantain ja lauantain 15-16.8. väliseltä yöltä. 

Poliisiin voi olla yhteydessä sähköpostitse vihjeet.oulu@poliisi.fi, puhelimitse numeroon 0295 416 194 tai WhatsApp-viestillä numeroon 050 305 0132.

Lisää aiheesta:

Oulusta löydetty ruumis – poliisi epäilee tappoaPoliisi: Henkirikos Kaakkurissa, vainaja löytyi päiviä myöhemmin asunnosta, epäilty surmaaja vangittu – poliisi pyytää havaintoja surmapaikaltaMiestä ammuttiin Oulun Alppilassa – tapon yritystä tutkiva poliisi ottanut neljä kiinniTurussa viikonloppuna vakava väkivaltarikos – poliisi kaipaa havaintoja, tapaukseen liittyy useamman miehen seurueMies kuoli omakotitalon tulipalossa Pyhäjärvellä – poliisi pyytää vihjeitäPoliisi epäilee: 41-vuotias mies on tapettu Raahessa
RikosepäilytKuolemantapauksetKajaaniKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Rikosepäilyt