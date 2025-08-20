Epäilty tappo Kajaanissa – poliisi pyytää havaintoja

Oulun poliisilaitos tutkii Kajaanin Huuhkajanvaaran asuinalueella tapahtunutta väkivallantekoa tappona.
Poliisille ilmoitettiin tiistaina 19. elokuuta Kajaanin Huuhkajanvaarassa asunnosta löytyneestä kuolleesta miehestä.
Poliisi epäilee, että vuonna 1994 syntynyt mies on kuollut väkivallan seurauksena. Asiaa tutkitaan tappona.
Poliisi kaipaa havaintoja epäilyttävistä tapahtumista Huuhkajanvaaran alueelta erityisesti perjantain ja lauantain 15-16.8. väliseltä yöltä.
Poliisiin voi olla yhteydessä sähköpostitse vihjeet.oulu@poliisi.fi, puhelimitse numeroon 0295 416 194 tai WhatsApp-viestillä numeroon 050 305 0132.