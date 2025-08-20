EK: Puhtaan energian investoinnit Suomessa tänä vuonna yli 10 miljardia

Suomessa investoidaan tänä vuonna puhtaaseen energiaan kymmenellä miljardilla eurolla.
Vihreän siirtymän investoinnit etenevät tänä vuonna arvioitua paremmin, selviää Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ylläpitämästä dataikkunasta.
Puhtaaseen energiaan perustuvia investointihankkeita on saatu tänä vuonna valmiiksi jo 4,2 miljardin euron arvosta.
Koko vuoden aikana valmiiksi odotetaan saatavan hankkeita kymmenellä miljardilla eurolla, mikä on lähes kaksi miljardia aiemmin arvioitua enemmän.
Aivan uusia investointihankkeita on kuluvan vuoden aikana julkistettu yli 170 kappaletta. Niiden arvo on yhteensä lähes 21 miljardia euroa.
– Uusien hankkeiden euromääräinen summa ylittää jo tässä vaiheessa vuotta koko viime vuoden toteuman. Uudet hankkeet liittyvät eritoten datakeskuksiin, aurinkovoimaan ja energiavarastoihin sekä tehdasteollisuuteen, kertoo EK:n asiantuntija Janne Peljo tiedotteessa.
Puhtaan energian investoinnit ovat avain talouden kasvuun
Puhtaaseen energiaan perustuva kasvupotentiaali on Suomen talouden kirkkaimpia valopilkkuja.
EK:n vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen sanoo, että hallituksen päätökset investointiluvituksen vauhdittamisesta, vihreän siirtymän investointikannusteista sekä energiainfrastruktuuriin panostamisesta ovat tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan.
– Sen sijaan tuulivoimarakentamisen vaikeuttaminen uusilla tiukoilla etäisyysvaatimuksilla vesittäisi puhtaan teollisuuden kasvunäkymiä kriittisellä hetkellä, juuri kun orastava kasvu on käynnistymässä, Heinonen toteaa.
– Samoin ehdotetut äkilliset veromuutokset datakeskusten ja kaivosten verotukseen olisivat myrkkyä paitsi näiden sektoreiden investoinneille ja kasvunäkymille, myös laajemmin Suomen uskottavuudelle vakaana investointiympäristönä, Heinonen lisää.
Investointien houkuttelussa Suomen valttina on ollut vakaa politiikkaympäristö ja ilmastotavoitteiden kunnianhimo, joista on Heinosen mukaan tärkeää pitää kiinni hallituksen tänä syksynä viimeisteltävässä energia- ja ilmastostrategiassa.
– Hallituksen tulee löytää toimia, joilla Suomi etenee johdonmukaisesti ja ennakoitavasti kohti vuoden 2035 ilmastotavoitetta, Heinonen sanoo.