Turvallisuusjohtaja: Eduskunnan työntekijä löysi Eemeli Peltosen kuolleena

Turvallisuusjohtaja ei osaa sanoa, vaikuttaako kansanedustajan kuoleman eduskunnan turvallisuusjärjestelyihin.

Ensimmäisen kauden kansanedustaja Eemeli Peltosen (sd.) kuolema on järkyttänyt syvästi eduskuntaa.

Useiden medioiden mukaan Peltonen olisi tehnyt itsemurhan. Iltalehti ja Yle uutisoivat, että Peltonen olisi löytynyt Eduskuntatalon sisältä portaikosta kuolleena.

Eduskunta oli teon tapahtuma-aikaan istuntotauolla, joten paikalla oli vain vähän ihmisiä. Eduskunnan turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen ei osaa sanoa tarkkaan, kuinka paljon Eduskuntatalossa oli eilen väkeä.

– Kulunvalvonnasta asia selviää, mutta istuntotauolla talo on hiljainen, Toivonen kertoo MTV Uutisille.

Toivonen ei kommentoi julkisuudessa olleita tietoa, mistä kansanedustaja löytyi kuolleena.

– Poliisi tutkii asiaa. On tullut ilmi, ettei asia epäillä rikosta. Onnettomuustyyppinen kuolema on tapahtunut.

Turvallisuusjohtaja mukaan Peltosen löysi eduskunnan työntekijä.

Toivonen sanoo, ettei hänellä ei tietoa siitä, milloin Peltonen on tiistaina saapunut Eduskuntatalolle.

– Kulunvalvontajärjestelmästä se tieto toki saadaan. Tapahtuman kulusta on kuitenkin aika selkeä käsitys.

Paikan päällä olleille on järjestetty jo eilen tiistaina debriefingiä ja toinen tilaisuus järjestetään tänään. Kolmas tilaisuus on parin viikon päästä, Toinen kertoo.

– Myös koko eduskuntayhteisölle suunnitellaan jälkipuintia. Tapaus on järkyttänyt eduskuntayhteisöä kovasti.

Miten asiaa aiotaan käsitellä eduskunnassa?

– Työn alla. Eilinen päivä meni akuutin tilanteen hoitamiseen. Nyt pohditaan tulevaisuutta ja istuntokauden alkua.

Aiheuttaako tapaus jotain muutoksia turvajärjestelyihin eduskunnassa?

– Näitä pitää pohtia. Asioita käydään tästäkin näkökulmasta läpi, että antaako tämä aihetta miettiä turvajärjestelyjä uudelleen

Toivonen ei usko, että kuolemantapaus vaikuttaa eduskunnan istuntokauden aloitukseen. Eduskunnan syysistuntokausi alkaa 2. syyskuuta.