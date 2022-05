Puhemies Vanhanen: Eduskunta voi lukita Nato-kantansa jo 16. toukokuuta

– Se on kiinni siitä, miten paljon edustajat haluavat käyttää puheenvuoroja, Vanhanen sanoo STT:lle.

Kirje Brysseliin voi lähteä nopeasti sen jälkeen, kun eduskunta on päätöksensä tehnyt ja demokraattinen mandaatti hakemukselle saatu. Hakemus voitaisiin jättää ilman eduskunnan kantaakin, mutta presidentti Niinistö on pitänyt sitä tärkeänä.

Presidentti johtaa hallituksen kanssa

Vanhasen mukaan eduskunnan ei tarvitse saada käsiteltyä loppuun ensimmäistä selontekoa ennen kuin hallitus antaa uuden esityksen. Hän arvioi, että presidentti ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministeriryhmä voivat saada käsityksen eduskunnassa vallitsevista mielialoista muutenkin, koska tapaamisia on ollut paljon.

Mahdollisesti päivässä

Vanhasen mukaan on mahdollista, että loppuvaiheessa ensimmäisen ja toisen selonteon käsittely ulkoasiainvaliokunnassa ja eduskunnassa yhdistetään.

Loppuvaiheeseen on Vanhasen mukaan tarkoituksellisesti jätetty ajallista joustomahdollisuutta, koska "kaikkien intressissä on, että aikarytmitys Ruotsin kanssa on parin päivän tarkkuudella samanlainen."