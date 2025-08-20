Nakkilasta löytyi 2 000 vuotta vanhoja koruja – katso kuvat

Harrastajat löysivät noin 2000 vuotta vanhoja antiikin Rooman aikaisia esineitä Nakkilassa.

Nakkilan Kalomäeltä on löytynyt vanhemman roomalaisen rautakauden (0–200 jaa.) aikaisia esineitä, kertoo arkeologi Teemu Väisänen Satakunnan museosta.

Löytökokonaisuuteen kuuluu torvipäinen kaularengas, silmäsolki, puukko sekä nuolenkärki.

Nakkilasta löytynyt torvipäinen kaularengas.Sari Pouta / Konservointilöytö Oy

Nakkilasta löytynyt antiikin Rooman aikainen silmäsolki.Sari Pouta / Konservointilöytö Oy

Löydön tekivät metallinetsijäharrastajat.

Väisänen kertoo, että vaikka löytö ei yhdisty suoraan Rooman keisarikunnan ytimeen, niin se kertoo kuitenkin varhaisista kauppayhdistyksistä ja ihmisten liikkuvuudesta tuohon aikaan.

– Esimerkiksi torvipäistä kaularengasta pidetään itäbalttilaisena korumuotona, jonka löytyminen kertoo roomalaisaikaisista yhteyksistä meren yli etelään.

Harrastajien tekemän löydön jälkeen Satakunnan Museo ja Satakunnan arkeologinen seura järjestivät paikalla kaivauksen. Selvisi, että paikalla on ollut polttohauta. Löytöjen ympäriltä löydettiin kivien väliin ripoteltuja ihmisluun fragmentteja, Väisänen kertoo.

Lisäksi alueelta löytyi kaksi hautaröykkiötä. Niitä päästään tutkimaan todennäköisesti ensi vuonna.

– Löytö on erittäin merkittävä lisä varhaisen rautakauden tutkimuksiin ja varsin harvinainen, Väisänen toteaa.

Satakunnassa on tehty vuosina 2019–2024 lähes 12 000 kansalaislöytöä, mutta varhaiseen rautakauteen liittyvät löydöt ovat olleet lähinnä katkelmia peltojen kyntökerroksissa.

