Nakkilasta löytyi 2 000 vuotta vanhoja koruja – katso kuvat

AOP Antiikin Rooma
1800-luvulla tehty kaiverrus antiikin Rooman keskustasta. Kuvituskuva.AOP
Julkaistu 20.08.2025 12:54
Toimittajan kuva

Joonas Mustonen

joonas.mustonen@mtv.fi

Harrastajat löysivät noin 2000 vuotta vanhoja antiikin Rooman aikaisia esineitä Nakkilassa.   

Nakkilan Kalomäeltä on löytynyt vanhemman roomalaisen rautakauden (0–200 jaa.) aikaisia esineitä, kertoo arkeologi Teemu Väisänen Satakunnan museosta. 

Löytökokonaisuuteen kuuluu torvipäinen kaularengas, silmäsolki, puukko sekä nuolenkärki. 

Nakkila löytö 1Nakkilasta löytynyt torvipäinen kaularengas.Sari Pouta / Konservointilöytö Oy

Nakkila löytö 2Nakkilasta löytynyt antiikin Rooman aikainen silmäsolki.Sari Pouta / Konservointilöytö Oy

Löydön tekivät metallinetsijäharrastajat.

Väisänen kertoo, että vaikka löytö ei yhdisty suoraan Rooman keisarikunnan ytimeen, niin se kertoo kuitenkin varhaisista kauppayhdistyksistä ja ihmisten liikkuvuudesta tuohon aikaan. 

– Esimerkiksi torvipäistä kaularengasta pidetään itäbalttilaisena korumuotona, jonka löytyminen kertoo roomalaisaikaisista yhteyksistä meren yli etelään. 

Harrastajien tekemän löydön jälkeen Satakunnan Museo ja Satakunnan arkeologinen seura järjestivät paikalla kaivauksen. Selvisi, että paikalla on ollut polttohauta. Löytöjen ympäriltä löydettiin kivien väliin ripoteltuja ihmisluun fragmentteja, Väisänen kertoo.

Lisäksi alueelta löytyi kaksi hautaröykkiötä. Niitä päästään tutkimaan todennäköisesti ensi vuonna. 

– Löytö on erittäin merkittävä lisä varhaisen rautakauden tutkimuksiin ja varsin harvinainen, Väisänen toteaa. 

Satakunnassa on tehty vuosina 2019–2024 lähes 12 000 kansalaislöytöä, mutta varhaiseen rautakauteen liittyvät löydöt ovat olleet lähinnä katkelmia peltojen kyntökerroksissa. 

8:08imgKatso: Harrastajat tekevät ällistyttäviä löytöjä metallinetsimillä.

