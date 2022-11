Naton diplomaatti: "Yhdysvalloilla ei ole mitään ihmelääkettä Turkin ratifiointiviivyttelyn päättämiseksi"

Nato ei ole mikään EU, jossa äänestetään ja riidellään

STT:n tapaaman diplomaattilähteen mukaan Natossa vaalitaan puolustusliitolle erittäin tärkeää yksimielisyyttä, mikä merkitsee sitä, ettei jäsenmaiden sisäisiin asioihin ole tapana puuttua. Periaatteena on ollut "no name no shame", eli jäseniä ei julkisesti arvostella ja nolata, vaikka täysin eri mieltä oltaisiinkin