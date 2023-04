Jessikka Aro paljasti Venäjän ruman juonen ja joutui silmätikuksi – näin viha masinoitiin itärajan yli Suomeen

Vihan kohteena Suomi

300 törkyartikkelia

Arosta levitettiin muun muassa salaliittoteoriaa, jonka mukaan hän olisi Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun tunnettu avustaja. Lisäksi hänen on sanottu olevan Nato-propagandisti, narkomaani, huumekauppias ja mielenterveysongelmainen. Joka kerta, kun hän on esillä, postaa tai tekee jotain näkyvämpää, trollit aloittavat uudelleen.

– Minusta on tehty tällaiseen Venäjän propagandaa levittävään suomalaiseen nettilehteen tehty yli 300 törkyartikkelia, joilla muistaakseni on ainakin pari miljoonaa klikkiä. Jos sen sivuston klikkilaskureihin on uskomista, se tarkoittaa sitä, että Suomessa on olemassa sellainen yleisö, joka vihaa minua aivan yli kaiken ja joka muistaa minut aina, kun olen julkisuudessa tai teen jotain näkyvää.