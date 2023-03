Linjassa käänne: Kreml julisti uuden ulkopoliittisen strategian, jossa länsimaat nähdään Venäjän olemassaolon uhkana

Suomi siirtyy Nato-jäsenyyden myötä avoimempaan konfliktiin Venäjän kanssa

– Venäjä näkee Naton selvästi osana viholliskuvaa, ja tietysti kun me olemme Naton jäseniä jatkossa, niin kyllä Suomikin tulee olemaan osa tätä viholliskuvaa, ja tulemme varmasti saamaan osaamme Venäjän retoriikasta riippumatta siitä, miten me toimimme.

– Se mitä he sanovat, on tietysti yksi asia, ja toinen mitä he tekevät. Jos he siirtelevät joukkojansa, niin siinähän siirtelevät. He saavat omien rajojensa sisällä tehdä mitä haluavat, Vanhanen sanoo.