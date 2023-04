Brittitiedustelu: Venäjän Ukrainan-joukkojen komentajan epäonnistuminen päätehtävässään voi koetella Putinin kärsivällisyyttä

Brittitiedustelun mukaan on realistinen mahdollisuus, että Gerasimovin epäonnistunut talvihyökkäys todella testaa, kuinka paljon Venäjän poliittinen johto sietää epäonnistumista. Venäjällä poliittinen johto tarkoittaa hyvin pitkälti presidentti Vladimir Putinia.

Venäläisjoukot ovat laajoista hyökkäyksistä huolimatta kyenneet etenemään talvikuukausien aikana vain marginaalisesti, Britannia toteaa. Samaan aikaan Venäjän armeija on menettänyt kymmeniä tuhansia sotilaita, brittiministeriö jatkaa.

Suurien talvitappioiden vuoksi Venäjä on paljolti hukannut sen määrällisen miehistöedun, jonka viime syksyn liikekannallepano sille soi.

Kenraali Gerasimov on toiminut Venäjän asevoimien yleisesikunnan johtajana vuodesta 2012 eli yli kymmenen vuotta.

Huhumylly kenraalien potkuista käy kovana

Aiemmin tällä viikolla venäläis- ja ukrainalaislähteet spekuloivat, että kenraaliluutnantti Sergei Kuzmenko korvaa kenraalieversti Rustam Muradovin itäisen sotilaspiirin komentajana. Asiasta raportoi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).