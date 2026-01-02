MTV Uutiset yritti ottaa yhteyttä varustamoon kysyäkseen, mikä on varustamon vastaus uudenvuodenaaton tapahtumiin Suomenlahdella.

Fitburg-aluksen toiminnasta ja operoinnista vastaa varustamo nimeltään Albros Shipping & Trading LTD.

Kaupparekisteritietojen mukaan varustamon toimisto on Turkissa, ja sen omistaa liikemies Raim Alekperov.

Alekperovista löytyy maininta niin sanotuissa vuoden 2017 Paratiisin papereissa (Paradise Papers), joissa paljastettiin yritysten ja yksityishenkilöiden verovälttelyä veroparatiisien avulla.

Albros-yhtiötä ei löydy esimerkiksi kansainväliseltä pakotelistalta.

Varustamolla on Equasis-palvelun mukaan 10 alusta. Fitburg-alus on näistä rekisteröity Saint Vincentin ja Grenadiinien lipun alle. Muut varustamon alukset ovat niin ikään saman valtion tai Marshallinsaarten lipun alla.

Keskusrikospoliisi on tutkinut laivaa vielä perjantainakin.Poliisi

"Väärä numero"

MTV Uutiset yritti ottaa yhteyttä varustamoon kysyäkseen, mikä on varustamon vastaus uudenvuodenaaton tapahtumiin Suomenlahdella.

Equasis-palvelussa olevaan yrityksen sähköpostiin ei vastattu.

Kun MTV uutiset soitti yritystiedoissa olevaan puhelinnumeroon ja esittäytyi, vastaus oli vain "väärä numero" ("wrong number"). Kysyttäessä, mihin puhelu sitten tuli, vastaaja löi luurin korvaan.

Eilen MTV Uutiset tavoitti varustamoa avustavan meri- ja kuljetusoikeuden asianajaja Herman Ljungbergin, joka kertoi olevansa asiassa toistaiseksi mediatietojen varassa.

Tämä laivasta tiedetään

Fitburg-alus on aiemmin toiminut useammilla nimillä kuten Finex ja Volmeborg.

Ennen Suomenlahdelle tuloa Fitburg-alus nähtiin Välimerellä ja Länsi-Euroopassa marraskuussa 2025. Alus on viihtynyt Välimeren lisäksi aiemminkin Pohjois-Euroopan vesillä sekä myös esimerkiksi Länsi-Afrikassa.

Suomen Tullin mukaan lastissa oli Venäjältä lähtöisin olevia terästuotteita, jotka ovat Venäjä-pakotteiden kohteena. Tulli on käynnistänyt esiselvityksen siitä, onko kyseessä mahdollinen pakoterikos.

Laivan kunnossa ei ole satamatarkastuksissa havaittu suurempia vikoja. Viimeksi laiva on tarkistettu Ranskassa huhtikuussa 2025.

Tuolloin tarkastuksessa huomautettiin moottorihuoneen siisteydestä, wc-tiloista ja makuutilojen valaistuksesta.

Alkuvuodesta 2025 alus tarkastettiin Irlannissa, jolloin aluksen vikoihin listattiin vanhentunut lääketodistus sekä vikaa magneettisessa kompassissa.

Traficom on kertonut tekevänsä alukselle satamavaltiotarkastuksen.

Reilu vuosi sitten kaapeleiden rikkojaksi epäillyssä Eagle S -aluksesta löytyi useita huomautettavia asioita ankkurin puuttumisen lisäksi.