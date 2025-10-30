Trumpin ja Xin odotetaan tekevän välirauhan Yhdysvaltojen ja Kiinan väliseen kauppasotaan, jonka Valkoinen talo aloitti.

Yhdysvaltain ja Kiinan presidentit Donald Trump ja Xi Jinping ovat aloittaneet tapaamisensa Etelä-Koreassa, kertovat Kiinan valtionmedia ja uutistoimisto AFP.

Trump sanoi Xitä tervehtiessään odottavansa onnistunutta tapaamista. Yhdysvaltojen presidentti myös kehaisi Xitä "erittäin tiukaksi" neuvottelijaksi.

Molemmat osapuolet ovat lupailleet etukäteen sopivansa tapaamisessa maiden välisiä kauppakiistoja.

Trumpin ja Xin kahdenvälinen tapaaminen järjestetään Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön Apecin huippukokouksen yhteydessä.

Presidentit tapasivat edellisen kerran Trumpin ensimmäisellä virkakaudella vuonna 2019.

Oman sävynsä tapaamiseen antoi Trumpin viesti Truth Social -alustalla, jossa hän sanoi määränneensä maan puolustusministeriön käynnistämään uudelleen ydinaseiden testaamisen.

Trumpin mukaan päätös tehtiin vastauksena muiden maiden vastaaville kokeille.