Veikkausliiga-seura kiinnitti kovan lupauksen – tyrkyllä A-maajoukkueeseen

Veikkausliigassa pelaava Vaasan Palloseura on MTV Urheilun tietojen mukaan päässyt yhteisymmärrykseen tanskalaisseura Bröndbyn maalivahtilupauksen Mamadou Jallohin lainasiirrosta. Jalloh siirtyy Vaasaan loppukauden kattavalla lainasopimuksella, johon sisältyy optio 12 kuukauden jatkosta.

Jalloh, 18, on tällä hetkellä Kööpenhaminassa ja matkustaa Suomeen alkuviikosta, joten perjantain kotiotteluun KTP:ta vastaan maalivahti ei vielä ehdi mukaan. Vaasalaisten luottovahti Teppo Marttinen on ollut loukkaantuneena toukokuusta lähtien, minkä jälkeen torjuntavastuuta on kantanut Rasmus Leislahti.

Jalloh on pelannut tänä vuonna viisi ottelua Sierra Leonen alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa ja on tiettävästi saamassa ensimmäisen A-maajoukkuekutsunsa syyskuun MM-karsintapeleihin Guinea-Bissauta ja Etiopiaa vastaan.

185-senttinen nuorukainen on pelannut tällä kaudella kymmenen ottelua Bröndbyn alle 19-vuotiaiden riveissä ja pitänyt kolmesta niissä nollapelin.

VPS on kymmenen ottelun voitottomassa putkessa ja luisunut Veikkausliigan sarjataulukon huonommalle puolelle. VPS on kolmeen pisteen päässä yläloppusarjaan edellyttävästä kuudennesta sijasta, kun sillä on runkosarjassa kaksi ottelua jäljellä.

Jallohin ja VPS:n välisistä neuvotteluista kertoi ensimmäisenä Futishuhut.com. Veikkausliigan kesän siirtoikkuna on auki vielä ensi viikon maanantaihin saakka.