Jarkko Wiss on MTV Urheilun tietojen mukaan Seinäjoen Jalkapallokerhon uusi päävalmentaja.

53-vuotias Wiss johdatti Kuopion Palloseuran jalkapallon Suomen mestariksi taannoin päättyneellä liigakaudella. Lisäksi Wiss johdatti suojattinsa Konferenssiliigan liigavaiheeseen.

Syystä tai toisesta KuPS ei kuitenkaan halunnut solmia Wissin kanssa jatkosopimusta, joten SJK päätti tarttua täkyyn ja solmi hänen kanssaan sopimuksen melko nopealla aikataululla.

Wiss korvaa tehtävässään Stevie Grieven, joka siirtyy MTV Urheilun tietojen mukaan Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan Helsingborgin käskijäksi. SJK saa skotlantilaisluotsistaan siirtokorvauksen.

Tamperelaislähtöisen Wissin on määrä työskennellä kuopiolaisjoukkueen peräsimessä vielä kolmessa jäljellä olevassa kuluvan vuoden euro-ottelussa. Huomenna ryhmä pelaa vieraissa Jagiellonia Bialystokia vastaan.