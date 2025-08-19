Seuralta tyly ilmoitus Huuhkajat-tähdelle – vastaa nyt suoraan: "Olen valmis siirtymään"

Ruotsin Allsvenskanissa häikäisevää kautta pelaava Leo Walta on herättänyt laajaa kiinnostusta kesän siirtoikkunassa, mutta hänen edustamansa Sirius ei halua päästää suomalaista lähtemään. Walta kertoo MTV Urheilulle olevansa jo valmis jatkamaan uraansa kovemmassa sarjassa.

Walta, 22, on ollut Siriuksen kantavia voimia Ruotsin pääsarjassa. Huuhkajissakin loistanut keskikenttäpelaaja on viimeistellyt yhdeksän maalia 20 otteluun, mikä on nostanut hänet sarjan maalipörssissä jo neljänneksi.

Ruotsalaismedia Fotbollskanalen kertoi tiistaina, että Walta on herättänyt kesän aikana kiinnostusta ainakin Italiassa, Hollannissa ja Saksassa. Sirius on kuitenkin linjannut, ettei joukkueen suomalaistähti ole tällä hetkellä kaupan.

Seuran ratkaisu perustuu joukkueen sijoitukseen sarjataulukossa. Sirius on 20 ottelun jälkeen 12. sijalla, vain kaksi pistettä karsijan paikalla olevan Halmstadin edellä. Putoamisviivan alapuolella olevaan Degerforsiin sillä on etumatkaa viiden pisteen verran.

– Emme halua myydä Leoa tässä tilanteessa. Se johtuu asemastamme sarjataulukossa. Leo on meille niin tärkeä, että hänen myymisensä tässä ikkunassa vaatisi jotain äärimmäistä, sanoo Siriuksen urheilutoimenjohtaja Jonathan Ederström Fotbollskanalenille.

Walta olisi valmis siirtymään

Walta vahvistaa, että Sirius on käynyt neuvotteluja siirrosta eri seurojen kanssa.

– Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Sirius ei olisi nyt myymässä minua, Walta kertoo MTV Urheilulle.

– Yhteydenottoja on totta kai tullut myös agentillenikin. Hän neuvottelee tilanteesta. Kiinnostusta on ollut hyvistä sarjoista ja hyvistä joukkueista, pääsarjatasolta.

Walta itse kokee olevansa jo valmis ottamaan seuraavan askeleen urallaan.

– Olen täysin valmis kovempaan sarjaan. Olen valmis siirtymään heti kun se vain on mahdollista, ja tarjottu ratkaisu tuntuu sopivalta.

– Totta kai mieli tekee eteenpäin, mutta toisaalta viikoittain on vain keskityttävä seuraavaan peliin ja treeneihin.

Walta sanoo, että mikäli siirtoa ei kesän aikana tapahdu, on hän valmis auttamaan Siriusta säilyttämään vähintäänkin paikkansa Ruotsin pääsarjassa.

– Sirius ja Uppsala kuuluvat Allsvenskaniin. Mikäli siirtoa ei nyt tapahdu, niin tämä on toki tavoite ja mahdollisuuksien mukaan myös nousu sarjasijoituksessa. Pari joukkuetta ylempänä ovat hyvin lähellä, Walta sanoo.

– Tavoite on myös pelata itse mahdollisimman hyvin. Alkukauden aikana en ole saanut syöttöpisteitä, vaikka paikkoja siihen on todellakin ollut.

Walta siirtyi vuosi sitten Siriuksen paitaan tanskalaisseura Nordsjaellandista merkittävää siirtokorvausta vastaan. Pakkalan Palloseuran kasvatin sopimus Siriuksen kanssa on voimassa kesään 2028 asti.

Walta debytoi Huuhkajissa viime kesänä ja on pelannut A-maajoukkueessa kuusi ottelua. Keskikenttäpelaajan oli määrä olla osana myös Pikkuhuuhkajien kesän EM-joukkuetta, mutta joutui jäämään turnauksesta sivuun sairastumisen takia.