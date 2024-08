MTV Urheilun tiedot: HJK nappasi 19-vuotiaan Veikkausliiga-lupauksen

MTV Urheilun tietojen mukaan HJK on tehnyt Huddista aiemminkin tarjouksia vuosien varrella. Maanantaina osapuolet pääsivät kuitenkin siirron yksityiskohdista yhteisymmärrykseen.

Siirtosumma on maltillinen, sillä Huddin sopimus VPS:n kanssa olisi umpeutunut vuoden lopussa.

Hudd on saanut tällä Veikkausliiga-kaudella niukasti peliaikaa Jussi Nuorelan alaisuudessa. Kahdeksasta ottelusta hän on avannut kolme. Kaikkiaan suomalaisnuorukainen on esiintynyt Veikkausliigassa 40 kertaa ja tehnyt viisi maalia.