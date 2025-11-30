Tampereen Ilvestä valmentanut Joonas Rantanen on Helsingin Jalkapalloklubin uusi päävalmentaja.

Rantanen siirtyy HJK:hon kolmivuotisella sopimuksella, jossa on myös optio jatkosta.

HJK maksaa Ilvekselle Rantasen keväällä 2025 tehdyn 1+1 vuoden jatkosopimuksen purkamisesta siirtokorvauksen, joka on tamperelaisseuran mukaan euromäärältään merkittävä. Ilves tiedotti nimittäneensä uudeksi päävalmentajakseen Joni Lehtosen.

Rantanen toimi pitkään HJK:ssa junioripuolen valmennuspäällikkönä, akatemiavalmentajana ja naisten edustusjoukkueen päävalmentajana. Hänet nostettiin miesten edustusjoukkueeseen Toni Koskelan valmennusryhmään kaudella 2021.

– Paluu seuraan, jossa olen viettänyt todella monta vuotta, ja jossa olen saanut jalkapalloilullisen kasvatukseni, merkitsee minulle paljon. On innostavaa päästä työskentelemään ympäristössä, missä olen aiemmin saanut paljon oppia ja kokenut hienoja asioita, Rantanen sanoo HJK:n tiedotteessa.

Vuodet 2022–23 Rantanen valmensi helsinkiläistä Gnistania ennen siirtymistään Ilvekseen kaudesta 2024 alkaen.

Lehtonen palaa Ilveksen päävalmentajaksi toimittuaan kaksi kautta Rantasen apuvalmentajana. Lehtonen otti päävalmentajan paikan vastaan kesken kauden 2023 ja johdatti Ilveksen Suomen cupin voittoon.

– Joni Lehtonen on paras ja loogisin valinta Ilveksen uudeksi päävalmentajaksi. Hän on ollut vahvasti mukana rakentamassa toimintaympäristöämme sekä kehittämässä pelillistä prosessiamme, kommentoi Ilveksen urheilutoimenjohtaja .