Kuopion Palloseura jatkoi historiallista taivaltaan Konferenssiliigan liigavaiheessa myöhään torstaina, kun se kohtasi vieraskentällä puolalaisen Jagiellonia Bialystokin. KuPS laittoi isännät tiukille, mutta joutui taipumaan niukkaan 0–1-tappioon.

Jagiellonian sankariksi nousi kärkimies Afimico Pululu, joka viimeisteli 51. minuutilla ottelun ainoaksi jääneen osuman. Maali vaati VAR-tarkistuksen, mutta hyväksynnän se sai.

KuPSille tappio oli ensimmäinen Konferenssiliigan liigavaiheessa. Aiemmista kolmesta ottelustaan se otti voiton ja kaksi tasapeliä.

KuPS taistelee torstain tappiosta huolimatta tiukasti jatkopaikasta, ja se kohtaa vielä 11. joulukuuta Tampereella sveitsiläisen Lausannen ja 18. joulukuuta Lontoossa Englannin Valioliiga-seuran Crystal Palacen.