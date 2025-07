Ruotsalaisjätti siirtymässä Veikkausliigaan

Veikkausliigan nousijaseura FC KTP on MTV Urheilun tietojen mukaan hankkimassa Ruotsin maajoukkueessakin pelanneen Oscar Linnérin tolppiensa väliin. 28-vuotiaan maalivahdin pikkuveli Albin Linnér on myös harjoitellut kotkalaisseuran kanssa.

Oscar Linnérillä on vyöllään yli 110 ottelua AIK:ssa. 199 senttimetriä pitkä ruotsalainen pelasi kasvattajaseuralleen 81 ottelua Allsvenskanissa ja piti niissä 41 nollapeliä. Lisäksi hänellä on tuntuvasti kokemusta Eurooppa-liigan ja Mestarien liigan karsintapeleistä sekä yksi pelattu A-maaottelu tammikuulta 2019.

Lähdettyään AIK:sta vuonna 2019, on Linnér edustanut muun muassa saksalaista Arminia Bielefeldiä sekä italialaista Bresciaa. Hän pelasi vuodenvaihteeseen saakka romanialaisessa Petrolul Ploiestissa, jota edustaa myös Huuhkajien Tommi Jyry, mutta on ollut sen jälkeen ilman seuraa.

Linnér, jonka markkina-arvo on ollut parhaillaan 1,5 miljoonaa euroa, tulee kilpailemaan Veikkausliigan sarjataulukossa viimeistä edellisellä sijalla majailevassa KTP:ssa ykkösvahdin paikasta ukrainalaisen Maksym Zhukin, 21, kanssa.

Linnérin ruotsalainen pikkuveli Albin Linnér on harjoitellut myös tällä viikolla KTP:n kanssa. 191 senttimetriä pitkä keskuspuolustaja – joka on pelannut urallaan myös laitahyökkääjänä – on vastaavasti ilman seuraa. 26-vuotiaalla on vyöllään noin 60 ottelua sekä Ruotsin toisella että kolmannella sarjaportaalla.

MTV Urheilun tietojen mukaan kotkalaisseura on myös kauppaamassa kanadalaisen keskikenttäpelaajansa Armaan Wilsonin Seinäjoen Jalkapallokerhon riveihin. SJK maksaa 23-vuotiaasta pienen siirtokorvauksen. Heinäkuun siirtoikkuna aukesi virallisesti tiistaina.