HJK:n maalivahtihankinta varmistui erikoisella tavalla

HJK löysi maalivahti Thijmen Nijhuisille korvaajan Ruotsista.

Nijhuis jätti helsinkiläisseuran elokuun alussa siirtyessään Saksan 3. Bundesliigassa pelaavaan SV Waldhof Mannheimiin. Korvaajaksi löytyi Ruotsin suurseura Malmöstä Ricardo Friedrich. Seura ei ole virallisesti tiedottanut asiasta, mutta maalivahdin nimi näkyy jo Palloliiton tulospalvelussa.

Brasilialaisveskari on tuttu Veikkausliigasta jo kymmenen vuoden takaa. Friedrich siirtyi kotimaastaan Esportivon riveistä Rovaniemen Palloseuraan keväällä 2015 ja osoittautui heti huippuluokan hankinnaksi.

Friedrich oli RoPSin ykkösmaalivahti, kun seura saavutti yllätyksellisesti Veikkausliigan hopeaa. Tämän jälkeen hänen uransa lähti jyrkkään nousukiitoon.

Friedrich pelasi Rovaniemellä vielä kauden 2016 ennen siirtymistään Norjaan Bodö/Glimtin riveihin. Tämän jälkeen hän on pelannut Turkin pääsarjassa ja Ruotsin Allsvenskanissa.

Kuluvalla kaudella Malmössa Friedrich on kuitenkin jäänyt kakkosmaalivahdin rooliin.