Huuhkajien EM-pelaaja: Yllätyspaluu Veikkausliigaan

Kesän 2021 EM-kisoissa Suomen joukkueessa pelannut Joni Kauko on siirtymässä Veikkausliigan putoamistaistelua käyvän KTP:n riveihin. Asia paljastuu Palloliiton sivuilta, jossa Kauko on jo merkitty KTP:n pelaajaksi.
35-vuotias keskikenttäpelaaja on pelannut viime vuodet Intiassa, johon hän siirtyi EM-kisojen jälkeen tanskalaisesta Esbjergistä. Viimeisimpänä Kauko on edustanut Intiassa Inter Kashia.
Turussa syntynyt Kauko voitti FC Interin kanssa Suomen mestaruuden vuonna 2008 ja juhli seuraavana vuonna Suomen cupin voittoa.
Kauko nähtiin EM-kisoissa kentällä jokaisessa Suomen ottelussa.