HJK maksaa Ilvekselle Suomen oloissa jättimäisen summan rahaa päävalmentaja Joonas Rantasesta.

Seurat tiedottivat Rantasen siirrosta HJK:hon sunnuntaina. Rantanen ehti tehdä viime keväänä Ilveksen kanssa 1+1-vuotisen jatkosopimuksen.

HJK maksaa Rantasen sopimuksen purkamisesta siirtokorvauksen, joka on Ilveksen mukaan merkittävä.

MTV Urheilun toimittajan Timo Innasen saaman tiedon mukaan HJK:n Ilvekselle maksama korvaus on jopa noin 250 000 euroa.

– HJK halusi pelata "varman päälle" ja naarasi Joonas Rantasen uudeksi pääluotsikseen, Innanen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Rantanen on kasvanut valmentajaksi HJK:ssa. Hän aloitti seurassa liikuntakoordinaattorina vuonna 2009 sekä toimi junioripäällikkönä ja akatemiavalmentajana ennen naisten edustusjoukkueen päävalmentajan ja miesten apuvalmentajan tehtäväänsä.