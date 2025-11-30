HJK maksaa Ilvekselle Suomen oloissa jättimäisen summan rahaa päävalmentaja Joonas Rantasesta.
Seurat tiedottivat Rantasen siirrosta HJK:hon sunnuntaina. Rantanen ehti tehdä viime keväänä Ilveksen kanssa 1+1-vuotisen jatkosopimuksen.
Lue myös: HJK:lta kova temppu: Kaappasi kilpailijan päävalmentajan
HJK maksaa Rantasen sopimuksen purkamisesta siirtokorvauksen, joka on Ilveksen mukaan merkittävä.
MTV Urheilun toimittajan Timo Innasen saaman tiedon mukaan HJK:n Ilvekselle maksama korvaus on jopa noin 250 000 euroa.
– HJK halusi pelata "varman päälle" ja naarasi Joonas Rantasen uudeksi pääluotsikseen, Innanen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Rantanen on kasvanut valmentajaksi HJK:ssa. Hän aloitti seurassa liikuntakoordinaattorina vuonna 2009 sekä toimi junioripäällikkönä ja akatemiavalmentajana ennen naisten edustusjoukkueen päävalmentajan ja miesten apuvalmentajan tehtäväänsä.