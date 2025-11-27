Miesten jalkapalloliigassa viidenneksi jäänyt helsinkiläisseura HJK on vahvistanut pelaajarekrytointiaan. Seura kertoo, että kansainvälisissä pesteissä toiminut Janne Wilkman on aloittanut marraskuussa HJK:n "scouttausjohtajana".

Wilkman on työskennellyt pelaajatarkkailijana lähes vuosikymmenen Englannin Valioliigassa Aston Villassa ja Sunderlandissa sekä viimeksi tanskalaisessa Aarhusissa. HJK:n mukaan Wilkmanin tehtävänä on paitsi tuoda nopealla aikavälillä vahvistuksia joukkueeseen, myös kehittää pitkäjänteistä prosessia pelaajarekrytoinnin tehostamiseksi.

– Uskon, että pystyn tuomaan näistä kansainvälisistä ympäristöistä tosi paljon tähän omaan työhöni nyt täällä HJK:ssa, Aston Villassa reilu 15 vuotta sitten aloittanut Wilkman kertoi.

– Suomalainen jalkapallo on lähellä sydäntäni. HJK on valtavan iso seura, ja täällä on huikea potentiaali rakentaa scoutingille laadukas ja nykyaikainen prosessi.