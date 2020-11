Vantaalainen Sanna lähti vuosia sitten baptistiperheen matkaan ja katosi – vanhemmille jäi käteen vain omituinen sähköposti

Soitti surujaan pois

Toisinaan Eila Anttila on miettinyt, jäikö vanhemmilta jotakin huomaamatta.

Sanna Anttila on syntynyt vuonna 1977. Perhe näki hänet viimeisen kerran kesällä 2001.

Sanna Anttila on syntynyt vuonna 1977. Perhe näki hänet viimeisen kerran kesällä 2001.

Urkurihaaveista lääkäriopintoihin

Tapasi Virossa papin perheen

Tartto sijaitsee noin 180 kilometriä Tallinasta etelään. Yliopistossa on vuosien saatossa opiskellut lukuisia suomalaisia. Sannakin sai kämppäkaverin kuopiolaisesta ikätoveristaan. Tytöt asuivat vuokrahuoneistossa kampuksen lähettyvillä.

Baptismi on yleinen uskonto etenkin Pohjois-Amerikassa, mutta toimintaa on myös esimerkiksi Venäjällä ja Itä-Euroopan maissa. Uskonnolle tunnusomaista on veteen upottamalla tehtävä kaste ja Raamatun pitäminen erehtymättömänä elämää ohjaavana auktoriteettina.