Jennin tytär teki itsemurhan 17-vuotiaana – kuoleman jälkeen löydetty päiväkirja paljastaa lohduttoman salaisuuden

Turun Ylösnousemuskappelin kellot soivat Jenni Lehtisen seisoessa oman tyttärensä haudan äärellä. Kellojen kumina muistuttaa hautajaisista, joista on vasta kuusi viikkoa.

Sosiaalisuus oli sekä vahvuus että heikkous

Suuret siniset silmät tuijottavat kamerasta ohi. Suupielet ovat vääntyneet niin ylikorostuneesti alaspäin, että vaikutelma on ennemmin humoristinen kuin surullinen.

Kuvassa on 5-vuotias Helmi, ja se on yksi Jennin suosikkikuvista.

– Jo aivan pienenä, kun menimme puistoon, hän löysi aina itselleen kaverin. Sosiaalisuus on ollut sekä Helmin vahvuus että heikkous. Hän ei ole osannut pelätä mitään piirejä.

Yksi tunti oli liikaa

– Otin itse hänet kiinni, mutta hän vastusti. Yritin huutaa ihmisille, että tämä on minun tyttöni. Hän on karannut laitoksesta.

– Kaikista järkyttävintä tässä on se, että kyseessä oli 14-vuotias lapsi.

Päiväkirjat paljastavat huumeiden käytön lastenkodissa

Hopeakantisen vihon etupuolella on käsin piirretty kannabiksen kuva. Lyijykynällä kirjoitetut päiväkirjamerkinnät loppuvat usein hyvän yön toivotukseen ja sydämeen.

Jenni ei usko, että lastensuojelu oli täysin perillä siitä, kuinka paljon Helmi käytti huumeita sijoituksessa ollessaan. Tämän kuvan hän on muodostanut lastensuojelulta saamistaan raporteista, jotka ovat ristiriidassa tyttären päiväkirjamerkintöjen kanssa.

Hyväksikäyttöä hatkareissuilla

Äiti on edelleen pettynyt ja vihainen ratkaisusta.

Illan tapahtumista julkisesti kertominen tuntuu Jennistä brutaalilta, mutta tarpeelliselta. Hän haluaa kertoa tapahtuneesta julkisesti nyt, kun Helmi on kuollut.

– Kerron tämän, sillä Helmiä asia ei enää vahingoita. Hän on nyt rauhassa. On tärkeää kertoa, mitä maailmassa tapahtuu. Todennäköisesti on paljon hatkalaisia, joita käytetään hyväksi.