Harrin äiti tappoi itsensä ja teini-ikäisen Harrin kaksi sisarusta: "Käsittelen äitiäni usein kahtena eri henkilönä"

Kauniin rivitaloasunnon katto on korkea. Abessinialainen punaruskea kissa kiehnää keskikerroksen ja ylimmän kerroksen yhdistävän portaikon reunaa. Ikkunasta avautuu maisema pihalle, jossa pakkashuurre pukee syysruskan pintaa.

Harri Åkerbergin asunto näyttää kenen tahansa hyvin toimeen tulevan, tavallisen ihmisen kodilta. Åkerberg on yksi kansainvälisesti menestyneimpiä hiustaiteilijoita Suomesta. Hän on myös se 15-vuotias poika, joka jäi eloon Karkkilan perhesurmana tunnetussa tapauksessa, jossa äiti surmasi itsensä ja kaksi lastaan.

Aavistus osoittautui oikeaksi

– Kun bussi parkeerasi koulun pihaan, näin ikkunasta rehtorin ja koulukuraattorin seisovan rakennuksen edustalla. Tiesin heti, että he ovat minua vastassa.

Åkerbergin aavistus osoittautui oikeaksi. Hänet vietiin rehtorin kansliaan, jossa hänelle kerrottiin, että hänen perheensä on kuollut.

Ihan onnellinen lapsuus

Vastuunkantaja ja esikoinen

Åkerbergillä on myös ristiriitaisia, vaikeita muistoja. Ne liittyvät niihin tilanteisiin, joissa äiti oli sammunut pihalle tai kellariin.

Perhe oli lastensuojelun asiakas. Asiakirjat osoittavat, että sosiaaliset ongelmat kietoutuivat taloudellisiin vaikeuksiin. Ulosottorekisteri näyttää, että maksamattomana on ollut monia sairaalakuluja ja asianajopalkkoja. Velkakierre oli niin syvä, että vuonna 2005 vouti ulosmittasi puolet perheen kodista.

Sisarukset rakkaita

Sisaruksistaan Åkerbergillä on lämpimiä muistoja. Jukka oli Åkerbergin ensimmäinen sisarus. Suhde oli läheinen.

Ikkunan läpi pakoon

Alakerta oli jo täysin tulessa. Ainoaksi vaihtoehdoksi osoittautui paeta yläkerran ikkunan kautta. Se piti rikkoa. Åkerbergillä on edelleen käsivarressaan arpia ikkunan lasinsirpaleiden aiheuttamista viiltohaavoista.

Jälkikäteen on spekuloitu, oliko ensimmäinen tulipalo tahallinen vai ei.

Oman lapsen kuolema pahensi syöksykierrettä

Toinen äidin vakava avunhuuto tuli nopeasti tulipalon jäljeen. Äiti meni Jasminin kanssa nukkumaan päiväunia. Noin tunnin kuluttua Åkerberg huolestui, kun he eivät heränneet.

Syyllisyyden taakka

– Yksi suurimpia kysymyksiä on ollut; miksi hän jätti minut jäljelle. Olen tuntenut sen vuoksi paljon syyllisyyttä ja ulkopuolisuutta.

– Yhtenä hetkenä olin poliisin luona kuulemassa esitutkintaa siitä, minne veri on roiskunut; toisena hetkenä pohdimme kirkkoherran ja sosiaalityöntekijän kanssa, kenestä tulee huoltajani, ja siinä sivussa valitsemme Junnulle metrin kokoista arkkua hautajaisiin.

Puhtaalta pöydältä

Muuten Åkerberg kuvailee aikaa uuvuttavana. Karkkila on hieman alle 9000 asukkaan kaupunki. Jokainen tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut. Koulussa oppilaita oli ohjeistettu olemaan jättämättä Åkerbergiä yksin. Katseissa oli sääliä.

– Kukaan ei saisi tietää, mitä minulle on tapahtunut.

Trauma nousi pintaan

– Oli vain hyväksyttävä. Että tämä on elettyä elämää ja tapahtunut ovat osa minua. En ehkä voi ikinä sataprosenttisesti hyväksyä; mitä tapahtui, mutten ainakaan yritä kieltää sitä tai kiillottaa sen pintaa enää.

Perhesurmien taustalla usein moniongelmaisuutta

Tutkimukset perhesurmiin johtavista tekijiöistä osoittavat, että taustalla on usein moninongelmaisuutta. Tekijöillä on todettu mielenterveys- ja päihdeongelmia, ihmissuhdeongelmia, väkivaltaa ja taloudellisia vaikeuksia. Itsetuhoisuutta on usein ilmennyt aikaisemmin ennen tekoa, muttei aina.