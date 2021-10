Mysteeri lomaparatiisissa – Minna on yrittänyt selvittää poikansa hämäräperäistä kuolemaa yli kuusi vuotta

Minna Pirhosen kodin nurkassa on lipasto täynnä asiakirjoja. Kaikki ne käsittelevät yhtä ja samaa asiaa. Minnan parikymppisenä kuolleen pojan Felix Dahlin kohtaloa. Asiakirjapinosta ei löydy yksiselitteistä vastausta siihen, miksi Felix löydettiin kuolleena goalaiselta hiekkatieltä.

Paikallisen poliisin mukaan kyseessä oli onnettomuus. Liikunnallinen nuori mies oli kaatunut voimistellessaan tiellä keskellä yötä. Suomalaisen ruumiinavausraportin mukaan kyse on liikenneonnettomuudesta.

Minna pitää onnettomuusteorioita absurdeina. Lähipiiri uskoo Felixin kuolleen paikallisen "ystävänsä" surmaamana.

– En tiedä, uskonko siihen, että tapaus selviää, mutta on pakko yrittää.

Yhteyksiä ammattihuijareihin

Felixin asunto meni peruskorjaukseen syksyllä 2014, ja opiskelijanuorukaisen piti etsiä väliaikainen paikka. Äidin helmoihin muuttaminen ei houkutellut.

Felix oli aiemminkin vieraillut Goan rannoilla ja rakastunut sen leppoisaan ilmapiiriin.

Helsingin ruotsinkielisessä kauppakorkeakoulussa Hankenissa opiskellut nuorukainen suunnitteli olevansa Goalla siihen asti, kun vaihto-opinnot Bangkokissa alkaisivat.

Minna-äiti oli huolissaan yksin reissaamisesta. Felix kuitenkin päätti lähteä ja saapui lomaparatiisiksikin kutsuttulle Goalle lokakuussa 2014.

Pojan puhelut rauhoittivat äitiä. Niiden perusteella kaikki meni hyvin.

Felix kertoi tavanneensa miehiä, joiden kanssa aloitti asuntobisneksen. Hän oli lähtenyt Jaipuriin, jossa osallistui varustetasoltaan puutteellisen asunnon varustamiseen ja kalustamiseen.

Tarkoituksena oli, että hän saisi asunnon myyntivoitoista 15 prosenttia. Myöhemmin selvisi, että henkilö ei edes omistanut asuntoa itse.

Yhteiset bisnekset jatkuivat myös Goalla. Jaipurilaiset suunnittelivat uutta majoituspalvelua, kun Felix järjestäisi sinne henkilökuntaa, joista yksi voisi olla hänen paikallinen "ystävänsä".

– Myöhemmin on käynyt ilmi, että nämä jaipurilaiset ovat ammattimaisia huijareita, jotka huijaavat turisteja työkseen.

Äidin mukaan Felix oli helppo uhri – vähän naiivi, nuori ja unelmiin uskova.

Omituinen viimeinen puhelu

Kaksi päivää ennen Felixin kuolemaa Minna sai puhelun pojaltaan. Puhelu tuli omituisesta numerosta ja todella huonoon aikaan.

Minna muistaa hämmentyneensä, kun poika painotti, kuinka hyvin äiti on kasvattanut hänet.

En ymmärtänyt, mistä on kyse. Ajattelin, että ehkä hän haluaa lopettaa opinnot kokonaan.

Kun Minna sai varmistettua, että pojan raha-asiat olivat kunnossa, hän pyysi, josko he voisivat soitella uudelleen viikonloppuna parempaan aikaan. Helsingin yliopistossa yliopistonlehtorina työskentelevä Minna oli juuri keskellä luennon valmistelua.

Sitten lopetimme puhelun. Se oli viimeinen puhelu poikani kanssa.

Ruumis hiljaisella kadulla

28. tammikuuta vuonna 2015 aamuyöllä Canaconan poliisi sai soiton Goan Patnemilla asuvalta rouvalta.

Filomena Pereira oli päästänyt koiransa yöpissille, ja koira alkoi hillittömän haukun. Aivan talon edessä makasi nuoren ulkomaalaisen miehen ruumis, jonka koira oli huomannut.

Se, mitä nuorukaiselle oli tapahtunut, oli Pereiralle mysteeri. Hän ei ollut kuullut riitelyä tai muuta melua kadulta. Yö oli ollut aivan tavallinen.

Goan paikallispoliisi tuli tutkimaan tapausta kuuden jälkeen aamulla. Otti valokuvia, teki piirustuksia löytöpaikasta sekä jututti paikallisia.

Katso video: Minna pyysi norjalaista kuvaajaa ottamaan valokuvia paikalta, josta Felixin ruumis löydettiin

1:20 1:20

Minnan arkistopinossa on punainen kirje. Sen sisältä löytyy poliisin ilmoitus, jossa sanotaan, että Felixin kuoleman tutkinta on lopetettu. Kirje on päivätty 4. huhtikuuta 2018.

Poliisin mukaan kuolema oli onnettomuus, joka oli seurausta kaatumisesta.

Felix oli todennäköisesti hyppinyt kadulla tai tehnyt kärrynpyöriä, kaatunut ja kuollut. Myöhemmin poliisi uskoi kuoleman johtuneen katukivetykseltä tippumisesta.

– Miten hän on voinut tipahtaa kivetykseltä, kun löytöpaikalla ei ollut sellaista? Minna kysyy.

Omat tutkinnat alkoivat heti

28. tammikuuta kello 8 Felixin tyttöystävä sai Facebookin kautta tiedon poikaystävänsä kuolemasta. Minna sai lohduttoman tiedon tyttöystävältä.

Felixin lähipiiri alkoi Suomesta käsin selvittää, mitä oli tapahtunut. Paikalliset viranomaiset eivät olleet halukkaita avaamaan perheelle tarkemmin tapahtumia.

Minna otti yhteyttä Felixin tuttuihin Facebookin kautta ja soitteli niin hotelleihin kuin ravintoloihin. Apuna oli Minnan sisko Sanna ja Felixin isä. Minna ei ole laskenut tarkkaan, mutta hän arvioi, että he jututtivat satakunta ihmistä.

Puheluista selvisi, että Felix oli käyttäytynyt oudosti ennen kuolemaansa. Poliisi ei kiinnittänyt siihen suurempaa huomiota, vaikka asia tulee ilmi myös poliisin kuulustelupöytäkirjoissa.

Se miten Felix puhui ja missä kunnossa hän oli ennen kuolemaa, on minusta selvä todiste, että kyseessä ei ollut onnettomuus. Se on myös kaikista raskain asia kantaa.

Ruumiinavauksessa löytyi yliannos allergialääkettä

Viranomaisten raporteissa kerrotaan erikoisesta yhteenotosta päivää ennen kuolemaa. Kuulustelujen mukaan koirat olivat vieneet turistilta laukun, jota Felix oli yrittänyt saada takaisin. Siinä yhteydessä koirien uskotaan käyneen hänen kimppuunsa.

Poliisi jututti myös henkilöä, joka oli törmännyt paidattomaan ja ilman kenkiä kävelevään turistiin. Turisti oli kertonut, että koirat olivat yrittäneet purra häntä, jonka jälkeen hän joutui kahden miehen pahoinpitelemäksi.

Paikallispoliisin mukaan Felix oli käynyt lääkärissä paikkaamassa vammojaan. Siellä hän sai myös jäykkäkouristusrokotteen. Tohtorin mukaan Felix oli ollut vastaanotolla hyvin lyhytsanainen.

Lähes kaksi vuotta kuoleman jälkeen Suomen ruumiinavausraportti valmistui. Felixin kehosta löytyi yliannostus allergialääkkeeksi tarkoitettua feniramiinia.

Lääkettä on ulkomailla käytetty myös "date rape" -huumausaineena. Se voi aiheuttaa yliannoksena psykoosia muistuttavan tilan ja vaikeuttaa puhumista ja näkemistä.

Minnan mukaan feniramiinia ei kuitenkaan löytynyt Felixin tavaroiden seasta, eikä äiti tiedä, että poika olisi käyttänyt kyseistä lääkettä. Olisiko joku antanut lääkettä pojalle tämän huomaamatta?

– Vaikuttaa siltä, että joku on halunnut, että hän ei ole ollut kykenevä puolustamaan itseään tai huolehtimaan itsestään, äiti pohtii.

Pelkäsi henkensä edestä

Heti kuoleman jälkeen Minna pyysi Felixin tuttavan, norjalaisen turistin, kuvaamaan perheelle valokuvia onnettomuuspaikasta.

Norjalaisen mukaan Felix oli päivää ennen kuolemaansa pelännyt henkensä puolesta ja kysynyt, onkohan hän enää huomenna hengissä. Tämä ei käy ilmi paikallispoliisin tutkintaa käsittelevässä raportissa.

– Jos ihminen pelkää tulevansa surmatuksi ja löytyy seuraavana päivänä kadulta kuolleena, niin eihän se sattuma voi olla.

Eräs henkilö kertoi poliisille, että Felixillä oli tapana tehdä kärrynpyöriä tai muuta akrobaattista. Siitäkö poliisi on tehnyt johtopäätöksen, että Felix oli temppuillut yksin öisellä kadulla ja kaatunut?

Viranomaisten papereista selviää, että Felix oli viettänyt edellisiltana aikaansa paikallisessa baarissa. Siellä hänen tiedetään olleen sen paikallisen "ystävän" kanssa, jonka kanssa hän suunnitteli bisneksiä Goalla. Felix oli myös majoittunut miehen luona kaksi viimeistä yötään.

Felix oli kuulustelujen mukaan lähtenyt baarista jo puoli yhden jälkeen, sillä välin kun paikallinen oli vessassa. Mies kertoo etsineensä Felixiä pikkutunneille asti löytämättä häntä ja lopettaneensa etsinnät samassa paikassa, mistä Felix myöhemmin löydettiin kuolleena.

Viisi identtistä jälkeä takaraivossa

Intiassa tehdystä ruumiinavausraportista selviää, että Felixillä oli yksitoista erilaista vammaa, joista suurin osa oli edellisen yön pahoinpitelystä.

Takaraivon viisi lähes identtistä haavaa olivat kaikki muutaman sentin kokoisia. Perhe epäilee kuolinsyyksi surmaa, suomalaisviranomaiset liikenneonnettomuutta ja goalaiset kaatumista.

Miten ihmeessä ihminen kaatuu niin, että tulee viisi jälkeä vai kaatuuko hän silloin viisi kertaa? Tämä tuntuu niin epätodennäköiseltä, äiti kommentoi viranomaisten päätelmiä.

Katso video: Goan ruumiinavausraportista selviää, millaisiin vammoihin Felix kuoli

2:00

Helsingin Sanomien toimittaja vieraili onnettomuuspaikkakunnalla ja haastatteli paikallisia neljä kuukautta tapahtuman jälkeen.

HS:n artikkelin mukaan ruumiinavauksen tehnyt lääkäri kieltäytyi ensin kommentoimasta tapausta, mutta lipsautti sitten, että muistiossa oleva kuolinsyy ei ole hänen tekemänsä.

Paikallispoliisi oli vastuussa siitä, että asiakirjoihin oli kirjattu kuoleman johtuneen kaatumisesta.

Voiko viranomaiset peitellä totuutta?

Minna on pettynyt Goan poliisin toimintaan. Äidistä tuntuu, että poliisi haluaa pitää rikostilastot puhtaina, jotta lomaparatiisina tunnetun paikan maine ei tahriintuisi.

– Paikalliset sanovat, että turistit eivät saisi olla tekemisissä rikollisten kanssa. Mutta ethän turistina voi tietää, kuka on hyvä ja paha.

Vuosina 2010–2020 ulkoministeriön edustuston tietoon on tullut yhteensä 50 suomalaisen kuolemaa Intiassa. Kuolemansyitä edustajisto ei tarkemmin avaa.

Minna ei yllättyisi, jos paikallinen poliisi olisi sotkeutunut hänen poikansa tapaukseen. Goan poliisia moitittiin tuohon aikaan korruptiosta, eikä rikosten peittely olisi ennenkuulumatonta.

Lomaparatiisissa on tapahtunut satoja luonnolliseksi listattuja kuolemia. Felix ei ole ainoa.

Alle kaksi viikkoa Felixin kuoleman jälkeen 34-vuotias brittimies löydettiin huuhtoutuneena rannalle. Ruumiista oli poistettu kaikki ruumiinosat, joissa oli tatuointeja, mutta poliisi kirjasi kuolinsyyksi hukkumisen.

Myös goalaiset ovat ottaneet yhteyttä Felixin perheeseen ja kysyneet, että kuinka he ovat onnistuneet saamaan tapauksen hovioikeuteen asti.

– Kaikki ne asiat, mitä pystytään peittelemään, peitellään.

Minnan perhe on luvannut palkkion sille, joka tietää Felixin kuolemasta jotain ja voisi todistaa oikeudessa. Ensiksi palkkio oli noin puolitoista tuhatta euroa, sittemmin se nostettiin 3000 euroon. Äidin mukaan vihjeitä on tullut, mutta asiasta julkisesti kertominen on säikäyttänyt monet.

– Eihän siellä kukaan uskalla mitään puhua, kun joudut heti rikollisten silmätikuiksi. Sen takia olemme uskaltaneet asiasta vaahdota, kun olemme turvassa.

Voiko tietokone olla motiivina surmaan?

Felixillä oli reissussa mukanaan noin 1 800 euron arvoinen tietokone.

Kuoleman jälkeen tietokone löytyi saman paikallisen miehen hallusta, jonka kanssa Felix oli viimeisenä iltana. Minnan teettämän tietokoneanalyysin perusteella voitiin nähdä, että kyseinen henkilö oli ainoa tietokonetta Felixin kuoleman jälkeen käyttänyt goalainen.

Äiti pohtiikin, että onko hänen poikansa menettänyt henkensä tietokoneen vuoksi. Ajatus nostaa kyyneleet silmiin. Henki tietokoneesta.

Felixin kanssa bisneksiä tehnyt paikallinen oli kuoleman jälkeen tiiviissä yhteydessä perheeseen. Hän viestitteli niin Minnalle, Felixin tädille, isälle kuin veljellekin. Pian perhe alkoi pitää yhteydenpitoa outona ja pyysi poliisia tutkimaan miestä.

Minnan mukaan poliisi piti paikallista Felixin ystävänä, eikä ollut kiinnostunut tutkimaan häntä enempää.

Minna ja paikallinen mies puhuivat useita tunteja puhelimessa miehen pyynnöstä. Minnasta alkoi tuntua, että miehellä oli patoutunut tarve tunnustaa, joten hän äänitti osan puheluista.

Mies kertoi Minnalle, että Felix oli sanonut hänelle, ettei miehen kannata juoda alkoholia tai hän muuttuu väkivaltaiseksi. Häntä oli aiemmin syytetty pahoinpitelystä, ja Felixin kuoleman jälkeen hän sai tuomion paikallisen poliisin pahoipitelystä.

– Mies sanoi, että katso, kuinka kävi. Hänen olisi pitänyt totella Felixiä. Tuntui, kun hänellä olisi tarve tunnustaa, vaikka hän ei suoraan sanonut, että teki sen.

"Kukaan ei tutki"

Noin puolitoista vuotta poikansa kuoleman jälkeen Minna kanteli Goan poliisin toiminnasta paikalliseen oikeuteen. Kanteessa hän esitti, ettei kirjatut vammat voineet tulla kaatumisesta, vaan kovista iskuista päähän.

Goan oikeus totesi, että poliisi ei tutkinut tapausta riittävästi ja määräsi toisen poliisin tekemään tutkimusta. Kun lopputulos ei eronnut edellisestä, Minnan asianajaja vei asian paikalliseen hovioikeuteen.

Vuonna 2018 hovioikeus päätti, että tapaus siirretään Intian keskusrikospoliisille. Minna ei ole nähnyt merkkiäkään tutkinnan edistymisestä näiden kolmen vuoden aikana.

Jos Minna on turhautunut Intian viranomaisiin, ei Suomen viranomaiset ole hänen asteikolla paljoakaan paremmin pärjänneet.

Suomen keskusrikospoliisi oli yhteydessä Minnaan pari kuukautta tapahtuman jälkeen, antoi pojan tavarat ja varmisti, että kyseessä on oikea henkilö. Siinä aikalailla kaikki, mitä Minnan tietoon on tullut.

– He sanovat, että koska rikos tapahtui Intiassa, se on Intian poliisi, joka tutkii. Ongelma on se, että kukaan ei tutki.

Ei ensimmäinen, eikä viimeinen

Oikeudesta saaduissa kuvissa Felix makaa goalaisella hiekkatiellä sinisen skootterin vieressä. Korvasta valunut veri on kuivettunut poskille.

Äiti kiinnittää kuvassa huomiota yhteen seikkaan – nyrkkiin puristuneeseen käteen. Ihan kuin poika olisi yrittänyt puolustautua joltain.

Liittyykö edellisillan pahoinpitely tapaukseen? Entä jaipurilaiset huijarit? Olisiko ravintolassa sattunut jotain, jonka vuoksi Felix katosi yhtäkkiä paikalta? Ketä Felix oikein pelkäsi?

Minna haluaa selvittää poikansa kohtalon, mutta kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia. Hän jää muutaman vuoden päästä eläkkeelle ja aikoo sitten jatkaa tutkimista täysipäiväisesti.

Häntä lohduttaa se, että Scarlet Keeling -nimisen brittitytön kuolemantapaus selvisi vuonna 2019 yksitoista vuotta tapahtuman jälkeen.

Minna ei tutki poikansa tapausta vain itsensä takia. Hän haluaa myös varoittaa lomaparatiiseina pidettyjen paikkojen vaaroista – paikallisista huijareista ja siitä, että kalliista tavaroista ei kannata kertoa muille.