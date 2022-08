Vankilatyöntekijät MTV:lle: Työkuorma kasvanut valtavaksi, johto kieltänyt kertomasta ongelmista: "Osastolla saattaa olla 50 vankia ja yksi vartija tuntien ajan"

MTV Uutiset on haastatellut useita työntekijöitä eri vankiloista ympäri Suomea. Työntekijöiden viesti on yhtenäinen.

– Olen miettinyt alan vaihtoa. Olen hakenut korkeakouluun opiskelemaan toista alaa. Nyt on tullut mittari täyteen tällä alalla, on pakko päästä tekemään jotain muuta, eräs vartija kertoo.

– Työhömme liittyy vaara eikä sitä voi vähätellä. Työ on muuttunut vaarallisemmaksi koko ajan esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden vuoksi. Kun siihen lisätään huonot työolot ja uuvuttavat työvuorot, niin paketti on valmis, kolmas kertoo.

Kuilu henkilöstön ja johdon välillä

– Henkilöstöllä on kokemus, että työnantajapuoli ei kuule heitä, kun ongelmia yritetään tuoda esille. Tämä on laskenut työntekijöiden luottamusta johtoon.

– Meidän suurin ongelmamme on, että herrasmiehet johdossa eivät kuuntele, vaikka he mistä saisivat kuulla henkilökunnan murheista. He kääntävät aiheen resursseihin ja koulutukseen, eivätkä he myönnä, että työolot ovat huonot, 16 vuotta alalla ollut vartija kertoo.