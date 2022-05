HUSin huono johtaminen uuvutti sairaanhoitaja Bazianin, 34: "Olisin valmis tekemään töitä samalla palkalla, jos työolot paranisivat"

Kunta-alan neuvottelut ovat edelleen jumissa, ja hoitajapula on pahentunut lähes kaikkialla Suomessa .

– Väittäisin, että suurin osa hoitajista, myös minä mukaan lukien, olisi valmiita tekemään töitä samalla palkalla, jos työolot paranisivat. Se tarkoittaa, että sairaalamaailman johtaminen muuttuu täysin. Tai jos vaaditaan, että töitä tehdään huonoissa olosuhteissa, on palkan oltava parempi.

– Erittäin suuri ongelma sairaalamaailmassa on huono johtaminen. Sairaaloissa vallitsee vahva hierarkia. Hoitajana tehtäväni oli tehdä mitä käsketään, eivätkä esimiehet tai johto olleet kiinnostuneita hoitajien esittämistä ideoista tai huolista. Vastuu ongelmista siirrettiin ylemmälle taholle.

HUSia työnantajana suosittelee puolet hoitajista

– HUSissa johdettiin prosesseja, eikä ihmisiä. Suurin osa johtajista on lääkäreitä tai hoitotyötä opiskelleita. He ovat ammattilaisia omalla alallaan, mutta eivät välttämättä päteviä johtajia.

Tulos on huonontunut vuodesta 2014 alkaen.

– Kyllä meillä varmasti on olemassa tiettyjä rakenteita, jotka vaativat edelleen muutosta. Haluamme luopua jäykistä rakenteista ja siirtyä kohti valmentavaa ja vuorovaikutteista johtamista, sanoo HUSin hallintoylihoitaja Marja Renholm.

Omaa työyksikköä suosittelee HUSissa 76 prosenttia hoitajista, mikä on kaksi prosenttiyksikköä parempi tulos kuin edellisessä mittauksessa.

Renholmin mukaan HUS on viime vuosina panostanut lähiesimiestyöhön lisäämällä koulutusta ja valmennusta.

"Tietynlaista hierarkkisuutta pitää olla"

Sairaaloissa hierarkkinen johtaminen on tyypillistä ja osittain tarpeellista, sanoo sairaaloiden johtamista tutkinut väitöskirjatutkija Anne Koskiniemi Lapin yliopistosta.

– Terveydenhuollossa ja sairaaloissa työskennellään ihmisten hengen ja terveyden kanssa. Tietynlaista hierarkkisuutta pitää olla, jotta päätöksenteko on yksiselitteistä ja tiedetään, kuka on vastuussa mistäkin.

Hierarkia näyttäytyy esimerkiksi siten, että työpaikalla on useita esimiestasoja ja paljon sääntöjä.

Koskiniemen mukaan johtamiseen on sote-alalla alettu kiinnittää huomiota vasta viime vuosikymmeninä.

– Johtamisella on äärettömän suuri merkitys työhyvinvoinnille. Sillä, että työntekijät kokevat, että esimies on saatavilla ja hänelle on mutkatonta kertoa omista ajatuksista. Johtaminen ei ole vain sitä, että kirjataan ylös sairauslomia, vaan ennen kaikkea ihmisten johtamista, Koskiniemi sanoo.