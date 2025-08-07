Loma vaihtui painajaiseksi – Lindsay ja Craig viruvat Iranin pahamaineisimmissa vankiloissa

Brittiläispariskunta on ollut vakoilusyytteiden vuoksi pidätettynä Iranissa tammikuusta lähtien. Nyt kaksikko on siirretty poikkeuksellisen pahamaineisiin vankiloihin.
Vuorotellen sekä Englannissa että Espanjassa asuneet Lindsay ja Craig Foreman pidätettiin Lähi-idässä yli puoli vuotta sitten.
Pariskunta oli matkaamassa moottoripyörällä ympäri maailmaa, kun tie tyssäsi Keski-Iranissa sijaitsevaan Kermanin kaupunkiin, kertoo France 24 -uutissivusto.
Tuon jälkeen heidän olinpaikastaan ei ole juurikaan tiedotettu, edes perheenjäsenille. Viime sunnuntaina Britannian ulkoministeriön kautta tuli kuitenkin tietoon, että Lindsay, 52, on siirretty pääkaupunki Teheranin lähistöllä sijaitsevaan Qarchakin naisvankilaan.
Ihmisoikeusjärjestöt ovat toistuvasti kritisoineet kyseisen vankilan järkyttäviä olosuhteita.
– Se on yksi maailman pahimmista vankiloista, sanoi maanantaina haastateltu Lindsayn poika Joe Bennett.
Samaan aikaan Bennettin isäpuoli Craig, 52, on tietojen mukaan siirretty Fashafouyehin vankilaan, jonka maine on vähintään yhtä synkkä.
– Olen huolestuneempi kuin koskaan heidän olinpaikkojensa vuoksi. Nyt heidät on myös erotettu toisistaan, Bennett totesi.
Iran ilmoitti helmikuussa, että Foremaneita syytetään vakoilusta. Maan hallinto väitti löytäneensä yhteyksiä pariskunnan ja ulkomaisten tiedustelupalvelujen välillä.
Bennettin mukaan Foremanit eivät ole millään tavalla politiikan kanssa tekemisissä.