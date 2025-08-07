Loma vaihtui painajaiseksi – Lindsay ja Craig viruvat Iranin pahamaineisimmissa vankiloissa

fmna
Craig ja Lindsay Foreman olivat maailman­ympäri­matkalla./All Over Press
Julkaistu 8 minuuttia sitten

Tino Vanhanen

tino.vanhanen@mtv.fi

Brittiläispariskunta on ollut vakoilusyytteiden vuoksi pidätettynä Iranissa tammikuusta lähtien. Nyt kaksikko on siirretty poikkeuksellisen pahamaineisiin vankiloihin.

Vuorotellen sekä Englannissa että Espanjassa asuneet Lindsay ja Craig Foreman pidätettiin Lähi-idässä yli puoli vuotta sitten.

Pariskunta oli matkaamassa moottoripyörällä ympäri maailmaa, kun tie tyssäsi Keski-Iranissa sijaitsevaan Kermanin kaupunkiin, kertoo France 24 -uutissivusto.

Tuon jälkeen heidän olinpaikastaan ei ole juurikaan tiedotettu, edes perheenjäsenille. Viime sunnuntaina Britannian ulkoministeriön kautta tuli kuitenkin tietoon, että Lindsay, 52, on siirretty pääkaupunki Teheranin lähistöllä sijaitsevaan Qarchakin naisvankilaan.

Lue myös: Venäläiselle avioparille 15 ja 17 vuotta vankeutta maanpetoksesta

Ihmisoikeusjärjestöt ovat toistuvasti kritisoineet kyseisen vankilan järkyttäviä olosuhteita.

– Se on yksi maailman pahimmista vankiloista, sanoi maanantaina haastateltu Lindsayn poika Joe Bennett.

Samaan aikaan Bennettin isäpuoli Craig, 52, on tietojen mukaan siirretty Fashafouyehin vankilaan, jonka maine on vähintään yhtä synkkä.

– Olen huolestuneempi kuin koskaan heidän olinpaikkojensa vuoksi. Nyt heidät on myös erotettu toisistaan, Bennett totesi.

Iran ilmoitti helmikuussa, että Foremaneita syytetään vakoilusta. Maan hallinto väitti löytäneensä yhteyksiä pariskunnan ja ulkomaisten tiedustelupalvelujen välillä.

Bennettin mukaan Foremanit eivät ole millään tavalla politiikan kanssa tekemisissä. 

Lue myös: 21-vuotias brittiopiskelija eli leveästi pimeillä kaupoilla – Suomestakin puhallettiin miljoonia

Ruotsalaismiestä syytetään absurdista rikoksesta: Ilmoittaa toistuvasti itsensä kuolleeksi

Lisää aiheesta:

Iranissa vangittu ruotsalaisdiplomaatti palaa Ruotsiin vankienvaihdossa – Ruotsi vapautti elinkautisvanginIran syyttää vangitsemaansa ruotsalaista EU-diplomaattia "korruptiosta maan päällä" – voi johtaa kuolemantuomioonIran on pitänyt ruotsalaista EU-diplomaattia vangittuna jo yli vuoden, EU vahvistaaIranilaispariskunta sai yli kymmenen vuoden vankeustuomion tanssivideostaIran teloitti valkoilusta syyttämänsä britin – Britannia tyrmistyi kaksoiskansalaisen kuolemastaPrinsessa Latifa on elänyt jo kolme vuotta vankina: Amnestyn toiminnanjohtaja kertoo, miksi tilanne on "hirvittävän vaikea"
IranVankilaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Iran