"Räikeää työpaikkakiusaamista, despoottinen johtaja": Nyt epäkohdista avautuvat Limingan koulukodin ex-työntekijät

Useat Valtion koulukotien Limingan yksikön entiset työntekijät kertovat vakavista ongelmista.

MTV Uutiset kertoi aiemmin tässä kuussa, että Limingan koulukodissa on meneillään selvitys, joka koskee muun muassa työilmapiiriin liittyviä ongelmia. Koulukodista on viimeisen vuoden aikana irtisanoutunut tai lähtenyt pitkille virkavapaille ainakin kahdeksan henkilöä, Valtion koulukotien vs. johtaja Kaisa Tammi kertoo MTV Uutisille.

Selvitys on nyt valmistunut, ja yksikön entiset työntekijät kertovat kokemuksistaan MTV Uutisille. Artikkelissa olevat sitaatit ovat otteita heidän kertomastaan. Kommentteja on editoitu pituuden ja luettavuuden osalta.

Virkaa tekevä Valtion koulukotien vs. johtaja Tammi kertoi aiemmin MTV Uutisille käynnistäneensä selvityksenteon Limingan työilmapiiristä. Tammi kertoo nyt, että selvitys valmistuu pian.

Tammi kommentoi henkilöstön viestejä tuoreeltaan.

– Limingan koulukodin (entisen) henkilöstön kertomukset ovat ikävää luettavaa. Osa kertomuksista on samanatapaisia, mitä minulle on tullut vuoden aikana. Saatuani tietooni joitakin tällaisia viestejä sekä valvontaviranomaisen puuttumisia henkilöstöasioihin, päätin ulkopuolisen selvityshenkilön toimeksiannosta.

Tammi kertoo, että selvitys valmistuu tällä viikolla.

– Sen valmistuttua olen viisaampi laatimaan suunnitelmaan asiassa ja myös ehkä kommentoimaan tilannetta.

"Esimerkiksi yksi, joka minua on suoranaisesti henkilökohtaisesti kiusannut, on Valtion koulukotien nyt jo irtisanottu johtaja.

Virallisessa kuulemisessa kerroin väkivallan uhrin ja tekijän välisestä psykologisista ilmiöistä. Konsernijohtaja sanoi, että hän on erittäin huolissaan minun väkivaltafantasiapuheistani ja että työntekijä ei voi lastensuojelussa olla koskaan väkivallan uhri.

Vastasin, että jos me otettaisiin tähän huoneeseen Siikajoen murhatun yökön ja Muhoksen murhatun ohjaajan omaiset, ja konsernijohtaja antaisi tällaisen lausunnon, niin mitä luulet, mikä olisi yleinen mielipide? Sanoin myös, että me olemme koulutettuja aikuisia ja me emme aloita väkivaltaa, vaan me puolustamme itseämme.

Ja kuulostaa aivan kahelilta, että paikassa, joka painii tällaisten ongelmien kanssa, tehdään niin valtavaa uutta päärakennusta. Se, että sen pitää olla noin valtava supermoderni 15 miljoonan euron kokonaisuus, on mielestäni käsittämätöntä.

Ja ne padel-kentät ja liikuntakentät ovat aivan turhia hankintoja. Ja sinne on jo edellisen miljoonahankkeen jälkeen rakennettu ulkosaleja ja nuoret eivät ole käyttäneet niitä. Käyttöaste on lähellä nollaa. Ja näen, että padel-kenttä rakennetaan vaan siksi, että henkilökunta saa siellä pelata – nuoret eivät tule sitä käyttämään, se on ihan varmaa.

Toivon, että koko hallinto vaihtuisi asiallisiin ja oikeudenmukaisiin henkilöihin ja homma saisi jatkua, koska se on kuitenkin ainoa valtiollinen toimija Pohjois-Suomessa. Nuoret sellaista tarvitsisi, mutta tällä hetkellä näen tilanteen synkkänä. Jos tämä ei korjaannu, realiteetti on, että siellä on lappu luukulla aika kohta."