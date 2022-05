Vankiloiden henkilökuntaa uhkaillaan entistä enemmän – häirintä ja jopa vainoaminen ulottuvat myös siviilielämään

– Työväkivalta, häirintä ja uhkailu ovat yleisempikin ilmiö ja se näkyy myös meillä. Virkamiehen haastamisen, häirinnän ja uhkailun kynnys on jonkin verran madaltunut viime vuosina, työsuojelupäällikkö Petri Nurmi Rikosseuraamuslaitoksesta kertoo.

Vuodesta 2018 vuoteen 2020 kasvua tilastoiduissa uhka- ja vaaratilanteissa oli peräti 48 prosenttia. Kasvu on ollut niin kovaa, että Rikosseuraamuslaitos on aloittanut sisäisen selvitystyön kasvun syistä.

Uhkailuja myös siviilissä

– Vanki saattaa esimerkiksi tuoda esiin, että hän hakee vankeustuomion jälkeen siviilissä hyvitystä. Näitä uhkauksia saatetaan toimittaa sosiaalisen median kautta tai vaikkapa kirjeitse tai puhelimitse. Skaala on hyvin laaja, Nurmi avaa.

Eniten uhka- ja väkivaltatilanteita tapahtuu esimerkiksi eristämisen, vankien siirron tai lääkkeiden jaon yhteydessä. Yksi kriittinen hetki on, kun vanki on puhelimessa.

– Jos vanki kokee, että hänen puhelinoikeuttaan rajoitetaan, se on hyvin usein kimpaantumisen taustalla.

Mielenterveysongelmat vaikuttavat

Selvästi eniten vaara- ja uhkailmoituksia tehtiin viime vuonna Riihimäen vankilassa, joka on Suomen korkeimman turvaluokituksen vankila. Riihimäelle sijoitetaan Suomen vaarallisimmat vangit.

– Riihimäki on perinteisesti ollut korkeariskisten vankien sijoituspaikka. Siellä sijaitsee myös osastoja, jonne sijoitetaan lyhytpinnaisia tai mielenterveysongelmaisten rajamaastossa olevia vankeja, Rikosseuraamuslaitoksen hankejohtaja, Riihimäen vankilan virkavapaalla oleva johtaja Pasi Oksa kertoo.

– Riihimäki on aina ollut hyvin poikkeuksellinen vankila, koska vankiaines on niin kovaa. Siellä kovan ytimen rikollisia on paljon ja se näkyy myös vankilan arjessa, Nurmi sanoo.