Vangit pahoinpitelevät vartijoita yhä useammin: "Puhutaan kymmenistä pahoinpitelyistä"

Vuodesta 2018 vuoteen 2020 kasvua tilastoiduissa uhka- ja vaaratilanteissa oli peräti 48 prosenttia. Kasvu on ollut niin kovaa, että Rikosseuraamuslaitos on aloittanut sisäisen selvitystyön kasvun syistä.

– On huolestuttavaa, että tietyissä yksiköissä vankiloiden johdolla ei välttämättä ole oikeaa kuvaa siitä, miten vakava tilanne omassa yksikössä on eikä ongelmaa myönnetä, Vankilavirkailijain liiton puheenjohtaja Antti Santamäki sanoi tänään Uutisaamussa.

– Väkivalta vankiloissa on raaistunut todella paljon. Nykyään väkivallassa käytetään myös erilaisia astaloita ja esineitä toisen vahingoittamiseen, Santamäki kertoo.

Yhä enemmän pahoinpideltyjä vartijoita

Suomen vankiloissa on myös pula henkilökunnasta eikä osastoja pystytä siten valvomaan riittävästi. Santamäen mukaan vangit ovat myös huomanneet tämän ja käyttävät tilannetta hyväksi.

Parin viimeisen vuoden aikana väkivalta vankiloiden vartijoita kohtaan on lisääntynyt merkittävästi.

– Selkeä toimintatavan muutos on tullut järjestäytyneen rikollisuuden puolelta siten, että he kohdistavat väkivaltaa vartijoihin.

Tehostetun valvonnan osastot tulivat tarpeeseen

Turvallisuuteen on nyt ryhdytty Rikosseuraamuslaitoksessa kiinnittämään paljon enemmän huomiota väkivallan lisääntymisen myötä.

Tehostetun valvonnan osastojen perustaminen on ollut erittäin tärkeää ja olennaista turvallisuustilanteen parantamiseksi.

– Järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvät vangit ja painostajavangit sekä muut sellaiset, jotka eivät pysty noudattamaan vankiloiden sääntöjä, on sijoitettu nyt neljään vankilaan, joihin on perustettu tehostetun valvonnan osastoja, Santamäki kertoo.

Osastot ovat Riihimäellä, Turussa, Sukevalla ja Mikkelissä. Vankipaikkoja näillä osastoilla on yhteensä yli sata.

Vankien sijoittelu on kaikista keskeisin asia turvallisuuden varmistamiseksi. Santamäen mukaan tutkintavankeja pitäisi myös pystyä sijoittamaan varmuusosastolle.

– Muissa Pohjoismaissa on erityislainsäädäntö järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien vankien kohdalla, mutta Suomessa tällaista ei ole.

Suljetuissa vankiloissa vaarallisinta

Yksi syy väkivallan kasvuun liittyy vankien fyysiseen ja henkiseen terveyteen, joka on heikentynyt viime vuosina.

– Vangit ovat entistä enemmän manipuloitavissa ja myös mielenterveydelliset syyt vaikuttavat taustalla. Vangeista vajaa puolet on tuomittu väkivaltarikoksista. Kun väkivaltarikoksia on tehty siviilissä, mahdollisuus siihen on myös vankiloissa, turvallisuusjohtaja Ari Juuti Rikosseuraamuslaitoksesta kertoo.