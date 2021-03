Väkivallan uhka on vanginvartijoiden arkea – näin vangit ovat viime vuosina muuttuneet: "Ei kymmenen vuotta sitten tapahtunut tällaista"

– Ennen tätä saattotehtävää tehdään riskiarvio siitä, millaisella kuljetuksella vanki on syytä viedä sinne. Eli mennäänkö yhden vai kahden vartijan saattamana. Pääsääntöisesti nämä sairaalakuljetukset ovat kahden vartijan saattamia, mutta varmasti on tilanteita, joissa on vain yksi vartija saattamassa, sanoo Rikosseuraamuslaitoksen kehitysjohtaja Riitta Kari.

Kuljetuksiin tarvittaisiin kaksi vartijaa

Henkilöstöresursseja kaivataan lisää

"Kun avataan sellin ovi, sieltä tuleekin väkivaltainen hyökkäys"

– Tämä on ihan selkeä muutos, että vankiaines on koventunut. Tilastot näyttävät myös sen, että vankien välinen väkivalta on kohonnut. Uhkaaminen ja painostus henkilökuntaa kohtaan on lisääntynyt. Myös järjestäytynyt rikollisuus on lisääntynyt ja on vankeja, jotka ovat kytköksissä heihin. Se on suuri uhka tällä hetkellä, Santamäki sanoo.