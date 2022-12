Avarnin järjestyksenvalvoja Saku lataa täyslaidallisen yrityksen "yltiömaskuliinisesta" työkulttuurista: "Johdolle valehdellaan, jotta asioihin ei puututtaisi"

MTV Uutiset ei julkaise Sakun oikeaa nimeä asian arkaluonteisuuden takia. Toimitus on kuitenkin nähnyt hänen työsopimuksensa, joka on edelleen voimassa.

– Meno on ollut jo vuosien ajan tällaista ja oikeastaan se on mennyt vain huonompaan suuntaan. Tällaisia pahoinpitelyjä ei todellakaan ole tapahtunut vain kuuden hengen toimesta, Saku kertoo.

Yltiömaskuliininen työilmapiiri

Uhreja on esimerkiksi lyöty teleskooppipampulla ja potkittu.

Saku on itsekin tehnyt töitä järjestyksenvalvojana nimenomaan pääradan lähettyvillä.

– Tuossa työporukassa vallitsee yltiömaskuliininen ilmapiiri, jossa koko työyhteisö ihannoi väkivaltaa ja voimankäyttötilanteita. Lisäksi on ollut tilanteita, että jo raudoitettuun kohdehenkilöön käytetään väkivaltaa niin, ettei henkilö itse pysty puolustautumaan mitenkään. Nyrkeillä lyöminen ja kaasuttaminen on suhteellisen yleistä, Saku kertoo.

Välillä voimakasta vastarintaa

Saku huomauttaa, että järjestyksenvalvojien työ on usein vaarallista ja riskialtista. Parhaimmillaan järjestyksenvalvojat kohtaavat työvuoronsa aikana useita kymmeniä aggressiivisia henkilöitä, joihin puhe ei tehoa ja jotka uhkaavat muita ihmisiä.

– Välillä raju fyysinen väkivalta meitä kohtaan alkaa heti ja kohdehenkilö saattaa hyökätä järjestyksenvalvojan kimppuun ennen kuin tätä ehditään edes puhutella. Samat henkilöt häiritsevät myös muita junamatkustajia ja junien henkilökuntaa. Osa heistä on varustautunut myös välineillä, kuten puukoilla.

– Työssämme kohtaamme todellisia tilanteita, kun on pakko käyttää rajua voimaa. Tavallisen kansalaisen silmiin tilanne voi näyttää rajulta väkivallalta, mutta se ei ole sitä, vaan tilanteen vaatimaa voimankäyttöä. Tällaiset tilanteet ovat arkipäivää meille, Saku kertoo.

Sakun mukaan on silti myös yleistä, että järjestyksenvalvojat käyttävät liian voimakkaita otteita kohdehenkilöihin.

– Kaikki toimenpiteet eivät ole tarpeellisia. On arkista, että esimerkiksi junaan sammuneen ihmisen poistamisesta yritetään saada iso keissi aikaiseksi. Järjestyksenvalvojat voivat itse uhitella ja kohdella henkilöä kovakouraisesti siinä toivossa, että henkilö pistäisi vastaan ja saataisiin kunnon paini aikaiseksi.

Pahoinpitelyjä tallentunut videolle

Nyt paljastuneessa pahoinpitelyvyyhdissä ainakin osa järjestyksenvalvojien väkivaltaisesta kuvamateriaalista on peräisin niin kutsutuista bodycameista eli vartalokameroista. Sakun mukaan järjestyksenvalvojat ovat hankkineet näitä vartalokameroita salaa työnantajalta.

Sakun mukaan yleinen käytäntö on, että järjestyksenvalvojat sopivat keskenään, miten voimankäyttötilanteesta raportoidaan tapahtumailmoitukseen, joka jokaisesta tilanteesta täytyy tehdä.

– Heti kohteessa sovitaan yhdessä, mitä kerrotaan poliisille ja mitä kirjataan raporttiin, jotta kaikki osaavat kertoa saman tarinan. Aika yleistä on, että valehdellaan tai liioitellaan kohdehenkilön käyneen ensin väkivaltaisesti järjestyksenvalvojan kimppuun.

– Se on melkoinen koreografia, että aluksi otetaan faktat tiskiin siitä, mitä tapahtui ja sitten lähdetään muotoilemaan sitä, mitä tapahtumaraporttiin kirjoitetaan ja poliisille kerrotaan. Tavoite on tietenkin, ettei kukaan joudu syytetyn penkille.

Ylin johto on tietämätön

Saku väittää, että myös firman lähiesimiehet tietävät ainakin jollain tasolla tapahtuneista väärinkäytöksistä, mutta yrityksen korkein johto on asiasta täysin tietämätön.

– Todellisuudessa esimiehillä ei ole aikaa perehtyä siihen, mitä kentällä tapahtuu. Esimiesten pitäisi mielestäni tehdä kenttätyötä paljon aktiivisemmin, jotta he ymmärtäisivät, mitä siellä tapahtuu.

Avarn Security on päättänyt pahoinpitelyistä epäiltyjen järjestyksenvalvojien työsuhteet. Yhtiön toimitusjohtaja Niclas Sacklén kommentoi aiemmin MTV Uutisille, että yrityksessä kaikki voimankäyttötilanteet käydään läpi.

Johto: "En tunnista tällaista kulttuuria"

– En tunnista tällaista toimintamallia tai kulttuuria. Tuomitsemme kaiken epäammattimaisen käytöksen ja laittomuuksille sekä väkivaltaan meillä on nollatoleranssi. Olemme käynnistäneet sisäisen tutkinnan julkisuudessa olleisiin yksittäisiin tapauksiin liittyen. Me keskitymme nyt auttamaan poliisia tutkinnassa, Sacklén viestittää MTV Uutisille.

– Meillä on nollatoleranssi väkivallalle. Koulutuksia on paljon ja erittäin harvoin vartijat tai järjestyksenvalvojat menevät rajan yli. Ikävää, mutta toisaalta hyvä, että näitä tapauksia tulee esiin, mutta ikävä, että tällaista edes tapahtuu, toimitusjohtaja kertoi aiemmin tällä viikolla.

– Tavallaan se on katkeroittanut, kun olen nähnyt, millaista tämä touhu on. Työ on raskasta ja erittäin pienipalkkaista. Samaan aikaan työ katkeroittaa, turruttaa ja saa kyllästymään moniin asioihin.