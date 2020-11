MTV kysyi, hoitajat vastasivat: HUS:lle murskakriitiikiä toiminnastaan – "Arvostus on olematonta, aion vaihtaa alaa mahdollisimman pian"

MTV Uutiset kertoi aiemmin, että lääkäreiden yhdistys ei ole tyytyväinen HUS:n toimintaan liittyen vuosi sitten ilmi tulleisiin epäkohtiin, jotka kohdistuivat erikoistuviin lääkäreihin. Nyt työnantajaa arvostelevat hoitajat. Raskas korona-vuosi ja potilasjärjestelmä Apotin laajennus – jo aiemmin tiedossa olleen kuormituksen päälle.

Kokeeko yhä useampi työn yhä kuormittavammaksi, pääluottamusmies Jyri Saarinen?

– Valitettavasti pitää sanoa, että on se ollut nousussa. Vaikka se on pitkään jo ollut, Saarinen toteaa.

HUS:n työolobarometrien mukaan työntekijöiden kokemus ylikuormituksesta on viimeisten vuosien aikana kasvanut hieman joka vuosi. Uusin barometri on parhaillaan teossa.

Pääluottamusmies näkee henkilöstön keskuudessa merkkejä uupumuksesta.

– Jos tämä tilanne kestää pitkään, niin varmasti se lisääntyy ja nyt jo on merkkejä siitä.

"Me otetaan se asia vakavasti"

Asia on johdon tiedossa.

– Me otetaan se asia vakavasti. Me pyrimme tunnistamaan, mistä se kuormittavuus syntyy. Se voi johtua resursseista, mutta yhtä lailla tehtäväjärjestelyistä, kertoo henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri.

Saarisen mukaan henkilöstöresurssit eivät ole riittävällä tasolla ja sijaisten saaminen on haastavaa.

– Mennään aika minimeillä monessakin yksikössä, Saarinen kertoo.

HUS:n vuosikertomuksesta selviää, että vielä kolme vuotta sitten HUS:n työpaikkoja haki keskimäärin 20 hakijaa per paikka, viime vuonna luku oli enää noin 13.

"Sote-alalla henkilöstön vaihtuvuus on kasvanut vuosien varrella"

Onko ammattilaisia yhä vaikeampi saada?

– Ei se ole niin helppoa kuin aikaisemmin. Kyllä hakijat kiinnittävät huomiota hyvään työnantajakuvaan ja työtehtäviin, mutta terveydenhuoltoalalla työ on kuitenkin niin merkityksellistä, että moni kokee sen varsin palkitsevana, Sonkeri kertoo.

– Lähtövaihtuvuus on noussut etenkin työntekijöillä, jotka ovat olleet vähemmän aikaa talossa, Saarinen toteaa.

Henkilöstöjohtajan mukaan työntekijöitä ei lähde enempää talosta kuin vuosi sitten. Työntekijöitä lähtee kuitenkin selvästi enemmän kuin mikä on tavoitetaso.

– Koko sote-alalla henkilöstön vaihtuvuus on kasvanut vuosien varrella. Se on tietysti huolestuttavaa, koska meille on tärkeää, että meillä on sitoutunut, osaava ja motivoitunut henkilöstö, Sonkeri sanoo.

MTV kysyi – hoitajilta tylyä palautetta

Kysyimme hoitajilta kokemuksia työilmapiiristä. Palaute oli hyvin kriittistä työnantajaa kohtaan. Tämä siis vaikka työolobarometrin mukaan 70 prosenttia työntekijöistä suosittelisi HUSia työnantajana. Eli saattaa olla, että hiljainen enemmistö on tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen. Alla lainauksia hoitajien teksteistä, anonyymisti.

"Itse yli 20 vuotta HUS:ssa toimineena pelkään, että asiat ovat menneet vinoon jo organisaatiota perustettaessa. Suuruuden ekonomia voi teoriassa näyttää houkuttelevalta, mutta käytännössä monopolityönantaja tuhoaa monen muun asian ohessa työntekijältä vapaat työmarkkinat. Tämän vuoksi työntekijöitä voi kohdella, miten vain hallinto haluaa. Lisäksi työntekijän ei kannata kehittää itseään, koska mitään aitoa kilpailua osaajista ei synny."

"Työilmapiiri työntekijöiden kesken on hyvä, tsemppaamme toisiamme ja huumorin avulla jaksaa tiettyyn pisteeseen saakka. Arvostus johdolta on olematonta ja naurettavaa. Ei mitään konkreettista kiitosta mistään. Vajaamiehityksellä mennään jatkuvasti, ihmiset suunnittelevat alanvaihtoa ja uudet työntekijät eivät pysy kauaa.

"HUS:ssa ei arvosteta työntekijöitä laisinkaan"

Lokakuussa vietimme unelmien työpäivää, jolloin työnantaja tarjosi mannapuuroa. Kyllä, mannapuuroa. Itsekin aion vaihtaa alaa mahdollisimman pian. HUS:ssa ei arvosteta työntekijöitä laisinkaan, ei ole mitään työsuhde-etuja, kellokortilla kytätään, ettet lähde minuuttiakaan ennen työajan päättymistä. Ylihoitajille sen sijaan jaetaan 5000 euron bonuksia, kun koronaepidemia on vaatinut esimiehiltä niin paljon."

"Enää ei olla poikkeustilassa eikä valmiuslaissa työskennellä, mutta silti meitä yritetään samalla tavalla rajata ja ohjata. Meitä ei täällä juuri montaa hoitajaa ole, joka kyseenalaistaa näitä määräyksiä. Suurin osa pelkää avata suunsa. Koska jos sen teet, niin sen saa tuntea nahoissaan esimerkiksi työvuorolistan julkaisussa, joka kolmen viikon välein. Tai joudut puhutteluun joko osastonhoitajalle tai ylihoitajille. HUS mainostaa tasavertaisuutta ja koulutusmahdollisuutta, mutta tämä kaikki on paskapuhetta. Se on vaan hienoa mainontaa."

"Meillä on useampi hoitaja ollut pitkällä sairaslomalla uupumuksen vuoksi. Töihin palatessa on esimies käynyt keskustelut hoitajan kanssa joka alkanut näillä sanoin "Miten voit olla uupunut, kun et ole tehnyt tarpeeksi töitä"? Ja esimies on kysynyt, miten hoitaja itse aikoo uupumustaan hoitaa tai järjestää työnsä. Eli sekin on hoitajan itsensä vastuulla."

"Hoitajat ovat vain HUSille yksi pelinappula lisää saada rahaa ja pitäisi olla tehokas. Jos et ole tarpeeksi tehokas niin sen myös kuulet. Katsotaan vain tilastoja että miten paljon kukin hoitaja on HUSille ansainnut rahaa. Henkilöstöjohtaminen on aivan olematonta."

"Miten yksikään ilmoitus potilasturvallisuuden vaarantavasta asiasta on turha?"

"Eräänä ajanjaksona osastollani tapahtui paljon hoitovirheitä. Näin ollen hoitajat tekivät paljon Haipro-ilmoituksia näistä tapahtumista.

Ajattelimme, että ehkä ilmoitusten avulla joku tajuaisi osaston paineistetun ja alimiehitetyn tilanteen ja puuttuisi asioihin. Mitä kävi? Pidettiin kokous, jossa kerrottiin Haiproja tehtävän paljon.

Ratkaisu? Meille annettiin ohjeeksi, että jatkossa tulee aina nukkua yön oli ennen ilmoituksen tekemistä. HUS koki, että suurin osa ilmoituksista oli niin sanotusti turhia. Miten yksikään ilmoitus potilasturvallisuuden vaarantavasta asiasta on turha? Miten yksikään hoitovirheeseen liittyvä ilmoitus on turha? Viesti ylhäältä on, että emme saa heidän mielestään turhilla Haiproilla liata HUSin imagoa."

"Hän on vuosia itkettänyt hänen kanssaan työskenteleviä hoitajia"

"Koronan rantautuessa Suomeen HUS oli vahvasti läsnä mediassa. Lähes joka päivä huomasin lööpeissä jonkin HUSin kannanoton tms. Miten tämä käytännössä meni? Sairaalamme osastoryhmäpäällikkö vaihtoi työtilaa kauemmas vuodeosastoista, tämän jälkeen häntä ei ole juuri osastoilla näkynyt.

HUS myös päivitti varotoimiin liittyviä ohjeita sitä mukaan, kun varastosta loppui asianmukaiset varusteet. Nyt toisen aallon kohdalla meitä, työntekijöitä syytetään siitä, että altistamme toinen toisiamme. Siltikään HUS ei ole tehnyt mitään konkreettista sen eteen, että koronan äärellä työolomme olisivat yhtään paremmat. Sen sijaan saamme syyllistävää sähköpostia, joka pyrkii ohjaamaan käytöstämme myös vapaa-ajalla."

"Hän (esimies) on vuosia itkettänyt hänen kanssaan työskenteleviä hoitajia ja sen vuoksi hoitajia on ollut sairauslomalla ja on tällä hetkellä. Asiasta on käyty useita keskusteluja henkilökunnan ja tämän ylilääkärin kanssa, mutta ne eivät ole johtaneet mihinkään. Hän ei aina edes saavu keskustelutilaisuuksiin, joissa hänen epäasiallista käytöstä olisi tarkoitus selvittää, eikä se johda hänelle minkäänlaisiin sanktioihin työnantajan puolelta.

Hänen huutaminen, kyykyttäminen ja muutenkin epäasiallinen käytös on näiden keskustelujen jälkeen pari viikkoa kurissa, mutta hän palaa epäasialliseen käytökseen hyvin nopeasti. HUS mainostaa nollatoleranssin ja yhdenvertaisen kohtelun olevan ensiarvoisen tärkeää, mutta ei se käytännössä niin ole."

"Yleisesti ottaen työilmapiiri on romahtanut koronan vuoksi"

"Yleisesti ottaen työilmapiiri on romahtanut koronan vuoksi. Työnantaja on käyttänyt pakkoa, uhkailua, painostamista ja valehtelua järjestäessään toimintaansa siten, että koronapotilaiden hoidosta selvittäisiin.

Keväästä lähtien ilmapiiri on hoitajien keskuudessa ollut se, että suuri(n) osa on katsellut uutta työpaikkaa itselleen. Moni on lähtenytkin ja jatkuva hoitajapula näkyy siten, että toimenpiteitä perutaan ja toimenpidesaleja joudutaan sulkemaan. Ja se tietysti vaikuttaa potilaan hoitoon, jos hänen toimenpideaika äkillisesti joudutaan siirtämään.

"Vain 39 prosenttia koki, että yhdenvertaisuus toteutuu heidän työssään"

Epäoikeudenmukaisen kohtelun tunne ei ole pelkästään oma kokemukseni, sillä HUS teki juuri äskettäin henkilöstölleen kyselyn Husin arvoista, jotka ovat edelläkävijyys, kohtaaminen ja yhdenvertaisuus.