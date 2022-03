Neljään vankilaan tehostettua valvontaa – tavoitteena rauha vankien välille sekä huumekaupan kitkentä

Neljässä vankilassa otetaan käyttöön tehostetun valvonnan osastoja, kertoo Rikosseuraamuslaitos. Niihin sijoitetaan esimerkiksi liivijengeihin kuuluvia vankeja. Tavoitteena on, että muut vangit voisivat suorittaa rangaistuksensa ilman väkivaltaa ja painostusta.

Tehostetun valvonnan vankilapaikkoja on nyt maaliskuun alussa 94, kertoo hankejohtaja Mika Antikainen Rikosseuraamusvirastosta. Kevään kuluessa määrää on tarkoitus lisätä.

– Ennen kesää on tavoitteena 134 paikkaa, sanoo Antikainen.

Tehostetun valvonnan osastot sijaitsevat Riihimäen, Turun, Sukevan ja Mikkelin vankiloissa. Kun järjestelyt on saatu kuntoon, niitä on määrä olla kaikkiaan kaksitoista.

Juutin mukaan Riihimäen ja Sukevan vankiloissa on ollut tehostetun valvonnan tyyppinen osasto jo joitakin vuosia. Näistä Riihimäen osasto on vanhempi.

"Tarkoitus on rauhoittaa muita vankiosastoja"

Suurin osa tehostettuun valvontaan sijoitettavista on Juutin mukaan todennäköisesti sellaisia vankeja, joiden tausta on järjestäytyneessä rikollisuudessa. Yleisemmin tavoitteena on erottaa muista sellaiset vangit, joiden arvioidaan olevan vaaraksi muille vangeille.