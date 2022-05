Riihimäen vankilaan sijoitetaan Suomen vaarallisimmat vangit – tällaista on varmuusosastolla, jossa vangit eivät saa edes käyttää omia vaatteitaan

Riihimäellä on myös varmuusosasto, joka on Suomen tiukin vankilaympäristö.

– Riihimäki on aina ollut hyvin poikkeuksellinen vankila, koska vankiaines on niin kovaa. Siellä kovan ytimen rikollisia on paljon ja se näkyy myös vankilan arjessa, työsuojelupäällikkö Petri Nurmi Rikosseuraamuslaitoksesta kertoo.