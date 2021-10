Poliisi tutki 40 kokaiinikilon ja 100 amfetamiinikilon salakuljetusta Ruotsista - Mantaqa-rikollisryhmän epäillään olleen mukana

Mantaqa-rikollisryhmän epäillään olleen mukana huumesalakuljetuksessa Ruotsista Suomeen. Poliisitutkinnan mukaan Suomeen on tuotu yhteensä noin 40 kiloa kokaiinia ja noin 100 kiloa amfetamiinia eli runsaan kuuden miljoonan euron arvosta.

– Lähettävässä päässä törkeistä huumausainerikoksista epäillään kahta henkilöä, ja vastaanotto- ja levityspäässä Suomessa on ollut useita ryhmiä, joissa epäiltyjä on kaikkiaan yli kaksikymmentä. Näille pääasiassa pääkaupunkiseudun ja Keski-Suomen alueella toimineille ryhmille on toimitettu vaihtelevia määriä huumausaineita, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Sainio keskusrikospoliisista.