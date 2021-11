Laaja huumejuttu toi uuden jengin otsikoihin – mikä on Mantaqa?

Jutussa on 20 syytettyä ja yli kuusikymmentä syytekohtaa. Syytteet koskevat muun muassa törkeitä huumausainerikoksia, törkeää ampuma-aserikosta, lääkerikoksia ja salakuljetuksia. Syytteiden mukaan Suomeen on tuotu ja levitetty muun muassa runsaasti amfetamiinia ja kokaiinia. Haastehakemuksen mukaan rikoksia on tapahtunut Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla vuosina 2019–2021.

Vaikka Mantaqa on julkisuudessa liitetty juttuun, ei asia erikoissyyttäjä Heli Vesaajan mukaan varsinaisesti liity kyseiseen jengiin. Syyttäjien näkemyksen mukaan jutussa on kuitenkin kyse laajamittaisten huumausainerikosten tekemistä varten järjestäytyneestä toiminnasta.

– Katsomme, että tässä on organisaatio, mutta tämä ei varsinaisesti ole Mantaqa-jengiin liittyvä asia. Sanotaanko näin, että poliisin mukaan tässä kokonaisuudessa olisi mukana mahdollisia Mantaqa-jengiin läheisesti liittyviä henkilöitä, kertoo Vesaaja.

"Poikkeaa valtavirrasta taustansa takia"

Keskusrikospoliisin (KRP) rikoskomisarion Kimmo Sainion mukaan huumejutun syytetyistä muutamat liittyvät Mantaqaan.

Sainio kertoo, että pääkaupunkiseudun poliisiyksiköissä Mantaqasta tehtiin ensimmäiset havainnot muutama vuosi sitten. Poliisin tietojen mukaan Mantaqa on suomalainen jengi, jonka kytkökset ulkomaille rajautuvat huumekauppaan.

– Meidän esitutkintojemme perusteella se on tämmöinen perinteinen järjestäytynyt rikollisryhmä, eli se on toiminut huumeiden maahantuontiorganisaationa ja ottanut vastaan suuria määriä huumeita, joita on levitetty eri puolille Suomea. Siinä mielessä se on perinteinen huumeryhmä, mutta taustansa takia se ehkä poikkeaa valtavirrasta, Sainio kertoo.

– Siinä yhdistävä tekijä eivät ole mitkään liivit vaan ennemminkin kulttuuritausta tai alueellinen yhteys eli se mistä alun perin ollaan lähtöisin, ehkä kieli ja se asuinalue, millä pääkaupunkiseudulla on asuttu. Sitä kautta tulee se yhdistävä tekijä eikä niinkään mistään näkyvästä tunnuksesta.

Sainio kertoo, että Mantaqaan liittyneissä esitutkinnoissa moni epäillyistä on asunut Espoon alueella. Epäillyt ovat olleet Suomen kansalaisia, mutta heidän juurensa ovat Lähi-idän suunnalta. Suurin osa jengiin yhdistetyistä on 1990-luvulla syntyneitä miehiä.

4-5 ihmistä johtavassa asemassa

Sainio kertoo, että jengin kokoa on vaikea määrittää.

– Esitutkintojen perusteella siinä on 4–5 johtavassa asemassa olevaa henkilöä ja sitten siinä on lähipiiriä. Sitä on vaikeaa sanoa, että kuinka suuri se lähipiiri on. Siihen kuuluu ehkä kymmenen henkilöä.

– Mutta siellä harrastetaan muutakin kuin rikollista toimintaa eli ihan normaalia kanssakäymistä muiden samanikäisten henkilöiden kanssa. Näin ollen se, kuka kuuluu tai ei kuulu tiettyyn ryhmään, varsinkaan kun kellään ei ole näkyviä tunnuksia, on tosi hankalaa osoittaa.

Maanantaina käräjäoikeudessa alkaneen jutun lisäksi Mantaqaan on liittynyt toinenkin huumejuttu, josta odotetaan Sainion mukaan tällä hetkellä käräjäoikeuden ratkaisua. Kyseisessä jutussa poliisi ja Tulli epäilivät, että marihuanaa salakuljetettiin Latviasta Suomeen.

Mantaqaan liittyen on tutkittu myös väkivaltarikoksia.

– Siellä on velanperintään liittyvää väkivaltaa, ampuma-aserikoksia ja rahanpesurikollisuutta, mikä myös liittyy perinteisesti huumausainerikollisuuteen, Sainio kertoo.

Poliisin näkökulmasta Mantaqa on "aloittava" jengi.

– Toinen asia on se, että jos näissä esitutkinnoissa saatiin oikeat henkilöt rikosvastuuseen, se (Mantaqa) voisi myös lakata tähän, ettei se tästä laajenisikaan, Sainio pohtii.

Oikeusavustaja syytettynä

Maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa alkaneessa huumejutussa syytetyille vaaditaan vuodesta 13 vuoteen vaihtelevia vankeusrangaistuksia. Erikoissyyttäjä Heli Vesaaja kertoo, että syyttäjien käsityksen mukaan kokonaisuudessa on ollut yksi johtaja.

– Kaikki henkilöt tavalla tai toisella liittyvät yhteen, hän kuvaa syytettyjä.

Syytettyjen joukossa on myös oikeusavustaja. Haastehakemuksen mukaan häntä syytetään törkeästä huumausainerikoksesta, avunannosta törkeään huumausainerikokseen sekä ampuma-aserikoksesta.