Syyte: Yksi lähivuosien etsityimmistä rikollisista pyöritti Sukevan vankilasta miljoonien huumebisnestä – mies kiistää kaiken MTV:lle: ”En ikipäivänä olisi ottanut sellaista riskiä”

Viranomaiset uskovat "Osakeyhtiöksi" kutsutun ryhmän tuoneen Suomeen satoja kiloja huumeita vuosien 2020 ja 2021 aikana. Ryhmää vastaan on aloitettu oikeudenkäynti Helsingin käräjäoikeudessa huhtikuussa, ja asian käsittely jatkuu pitkälle syksyyn.

Syyttäjien mukaan ryhmän johdossa on toiminut Ville Lehmusmetsä, joka istui tapahtuma-aikaan Sukevan vankilassa. Miehen väitetään johtaneen liigaa vankilaan salakuljetetulla puhelimella.

Viranomaisten arvio on, että Lehmusmetsä teki huumebisneksillä lukkojen takaa yli miljoonan euron tilin. Koko liigan osalta rikoshyödyn on arvioitu nousevan useisiin miljooniin euroihin.

Lehmusmetsä kiistää kaikki rikossyytteet jyrkästi. Vankilasta MTV Uutisille välittämässä viestissään hän kertoo, ettei olisi ikinä ottanut riskiä vuosien vankeusrangaistuksesta jo aiemman, pitkän tuomion päälle.

Etsittiin kansainvälisesti

Hovioikeus määräsi Lehmusmetsän vuonna 2018 kahdeksan vuoden vankeusrangaistukseen huumeiden salakuljetuksesta.

Miehen katsottiin olleen mukana porukassa, joka toi maahan 27 kiloa amfetamiinia ja 35 kiloa kannabista Hollannista. Lasti takavarikoitiin Kouvolassa vuonna 2016.

Sukevan vankilaan mies päätyi mutkan kautta, sillä hän pakoili viranomaisia noin vuoden ajan tuomion tultua. Hänet otettiin kiinni Espanjan Marbellasta alkuvuodesta 2019.

Sitä ennen KRP oli antanut Lehmusmetsästä kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Häntä etsittiin näyttävästi nimen ja kuvan kanssa, ja otsikoissa häntä kuvailtiin yhdeksi Suomen etsityimmistä rikollisista.

Lehmusmetsä on siis jälleen syytettynä vakavista huumerikoksista. Syytteitä on alettu puida Helsingin käräjäoikeudessa huhtikuun alussa.

Kytkeytyy massiiviseen huumeoikeudenkäyntiin

Lehmusmetsän tapaus liittyy FBI:n Greenlight-operaation Suomen päähaaraan.

Yhdysvaltain FBI:n ja Australian AFP:n johtamassa valtavassa operaatiossa poliisiviranomaiset huijasivat rikollisia käyttämään FBI:n kehittämää salattua viestintäalustaa.

Rikolliset lähettelivät toisilleen viestejä palvelussa, jonka luulivat suojelevan heitä viranomaisten urkinnalta. Totuus oli toinen. Viestit päätyivät viranomaisten käsiin, myös Suomessa.

KRP tiedotti operaation tuloksista tammikuussa.

Huhtikuussa alkaneessa oikeusjutussa on syytettynä kaikkiaan kymmeniä ihmisiä, ja eri syytekohtia on toistasataa. Oikeudenkäynti on kaikkinensa yksi Suomen historian suurimmista huumeoikeudenkäynnistä – ellei suurin.

Kaikki jutun syytetyt eivät liity Sukevan vankilan epäiltyyn huumerinkiin. Lehmusmetsän ja hänen rikoskumppanikseen väitettyjen syytteet ovat yksi jutun alajuonteista.

Tästä on syyttäjän mukaan kyse

Viranomaisten ja syyttäjän käsityksen mukaan Lehmusmetsä johti huumeliigaa, johon liittyi kaikkiaan noin kymmenen henkilöä. Kullakin oli oma roolinsa organisaatiossa.

Liigan kovimmassa ytimessä uskotaan olleen Lehmusmetsän lisäksi neljä muuta, ja ydinporukan uskotaan käyttäneen itsestään nimitystä "Osakeyhtiö" tai "Oy".

Lehmusmetsän lisäksi viidelle Osakeyhtiöön liitetylle henkilölle vaaditaan nyt oikeudessa 13 vuoden maksimirangaistusta törkeistä huumerikoksista. Viidelle muulle syyttäjä vaatii lyhyempiä vankeusrangaistuksia.

Syytetyistä valtaosa on miehiä, mutta on mukana naisiakin. Viranomaisten mukaan osa "Osakeyhtiön" keskeisistä hahmoista on Sukevan vankilan entisiä vankeja.

Satoja kiloja aineita?

Ryhmän uskotaan olleen järjestelemässä Suomeen erittäin suurta määrää laittomia aineita ja levittäneen niitä eri puolille maata.

Pelkästään Lehmusmetsän 18 eri syytekohdassa luetellut huumeet lasketaan sadoissa kiloissa:

Satoja kiloja marihuanaa, kymmeniä kiloja amfetamiinia ja toistakymmentä kiloa kokaiinia sekä kymmeniä tuhansia Subutex- ja ekstaasitabletteja.

Syyttäjän mukaan valtaosa aineista hankittiin virolaismieheltä, joka on Lehmusmetsän tavoin aiemmin tuomittu Suomessa pitkään vankeuteen huumerikoksista. Myös hän on syytettynä huhtikuussa alkaneessa oikeusjutussa.

Viranomaiset uskovat, että liiga kerrytti huumeita myymällä massiivisen kassan.

Poliisitutkinnassa pääteltiin, että huumekaupoilla olisi tehty yhteensä jopa yli 5 360 000 euroa. Poliisin esitutkintamateriaalin mukaan rikoshyöty pyrittiin jakamaan tasaisesti ydinryhmän kesken, ja keskeisille henkilöille maksettiin jopa 10 000 euron kuukausipalkkaa.

Poliisi arvioi, että Lehmusmetsän osuus koko summasta olisi ollut reilut 1 150 000 euroa.

On täysin poikkeuksellista, että tämän luokan huumebisneksiä epäillään pyöritetyn vankilasta käsin.

Miten kaikki alkoi?

Syytteiden mukaan Osakeyhtiön toiminta alkoi kesällä 2020.

Syyttäjät lähtevät siitä, että Sukevan vankilassa istunut Lehmusmetsä sai tuolloin haltuunsa vankilaan salakuljetetun SkyECC-puhelimen ja ryhtyi järjestelemään huumeiden hankintaa lukkojen takaa.

SkyECC oli etenkin rikollisten keskuudessa suosittu viestipalvelu, jota pidettiin salattuna ja murtamattomana. Sen uskottiin mahdollistavan viestittely ilman, että viranomaiset pääsisivät viesteihin käsiksi. Palvelua pääsi käyttämään erikseen tarkoitusta varten myydyillä puhelimilla.

Järjestelmään on ollut sen käyttäjien keskuudessa kova luotto, sillä myös Osakeyhtiön esitutkintamateriaaliin lukeutuvissa SkyECC-viesteissä keskustellaan avoimesti erilaisista menemisistä ja tekemisistä huumeisiin liittyen.

Monen kauhuksi viranomaiset ovat päässeet käsiksi palvelussa lähetettyihin viesteihin, ja viestien johdosta on käynnistetty useita rikostutkintoja myös Suomessa.

Sukevan tapauksessa mainittu SkyECC ei ole sama palvelu kuin FBI:n Greenlight-operaatiossa kehitetty Anom-sovellus.

Sovellusten toimintaperiaate on kuitenkin pitkälti sama, ja huhtikuussa alkaneen oikeudenkäynnin syytetyt ovat viranomaisten mukaan käyttäneet molempia palveluita.

Ciro

Sukevan huumejutun näyttö pohjautuu suurilta osin juuri SkyECC- ja Anom-palveluista hankittuihin viestiketjuihin.

Viranomaiset uskovat, että Lehmusmetsä järjesteli huumekauppoja SkyECC-palvelussa nimimerkillä "ciro".

Nimimerkki oli viime kesänä viestittänyt palvelussa, että olisi tavoitettavissa arkisin aina kello 16 ja 17 välillä. Alla olevat viestit ovat alkuperäisessä kirjoitusasussaan.

– Niim hei mulla sit mahis olla viikolla linjalla kello 10.30-11.30 ja 15.30-17.00 ni ole sillon kuulolla koska laitan heti viestii kun saan aika tauluu lisää tietoo kukasta…, nimimerkki täsmensi aikataulujaan joulukuussa 2020.

Julkiseen esitutkintamateriaaliin kuuluvissa keskusteluissa nimimerkki puhuu avoimesti suurista huumelasteista.

– Eli käydäänkö vielä läpi homma oon kauhee pilkun nussija ite ni halluun et kaikki täysin selvää? Nimimerkki viestitti toiselle 15. joulukuuta 2020.

– Ok eli sulla yhteys sun kuskiin ja se hakee kukat sieltä mistä pitää ja tuo sulle 46kg Turkuun 10kg ja Hki 4kg onko se mahdollista? nimimerkki jatkoi.

Puhelin löydettiin kuivausrummun rakenteista

Lehmusmetsän käyttämäksi uskottu SkyECC-puhelin löydettiin Sukevan vankilan pesutuvasta tammikuussa 2021.

Matkapuhelin oli kätketty kuivausrummun rakenteisiin. Sukevan vankilan johtaja Jari-Pekka Holopainen kuvailee piilopaikkaa taitavaksi.

Laite ei löytynyt helpolla.

– Se ei normaalissa vankilan tarkastustoiminnassa käynyt ilmi, kun se oli niin syvälle rakenteisiin piilotettu.

Holopainen kiittelee hyvää viranomaisyhteistyötä vankilan ja poliisin välillä. Hänen mukaansa epäillyistä huumerikoksista saatiin vihiä juuri sen ansiosta.

Sitä viranomaiset eivät ole tähän mennessä saaneet selville, miten puhelin oli saatu salakuljetettua vankilaan.

– En lähde asiaa arvailemaan, mutta meillä on historiasta tiedossa paljonkin tapauksia, joissa vankilan sisältä on takavarikoitu puhelimia, hän sanoo.

– Tavara voi tulla vankilaan esimerkiksi muurin yli heittämällä tai johonkin esineeseen kätkettynä. Kyllä se valitettavasti on mahdollista. Niin umpinaisia pulloja nämä vankilat eivät ole, eikä kokonaisturvallisuuden kannalta pidä ollakaan, Holopainen toteaa.

Poliisitutkinnassa SkyECC-puhelimesta löydettiin lähes 10 000 lähetettyä tai vastaanotettua viestiä. Viranomaiset uskovat, että todellinen viestien määrä on ollut vielä huomattavasti suurempi.

Vaikka laite löydettiin alkuvuodesta 2021, syyttäjät uskovat rikollisliigan jatkaneen toimintaa seuraavaan kesään saakka.

Syyttäjien käsitys on, että vetovastuu jakaantui puhelimen löytymisen jälkeen, koska Lehmusmetsä ei enää voinut kommunikoida vankilasta ulospäin. Valtaosan rikoshyödystä uskotaan kertyneen ennen tätä.

Osakeyhtiön loppu koitti viime vuoden kesäkuussa, kun poliisi otti kiinni huumeliigan keskeisiksi toimijoiksi epäillyt henkilöt.

"Olen syytön"

MTV Uutiset sai Lehmusmetsän näkemyksen poikkeuksellisen koviin syytöksiin hänen oikeudenkäyntiavustajansa kautta.

Mies vakuuttaa olevansa syytön.

– En ikipäivänä olisi ottanut sellaista riskiä, että voisin tämän kahdeksan vuoden tuomion lisäksi syyllistyä tekoihin, joista nyt voisi tulla 13 vuotta lisää vankeutta, hän kommentoi.

– Olen syytön kyseisiin huumausainerikoksiin. En ole johtanut minkäänlaista huumeorganisaatiota, enkä syyllistynyt vankilassa ollessani minkäänlaisiin rikoksiin.

Lehmusmetsän puolustus kritisoi poliisin ja syyttäjän tekemiä tutkimuksia yksipuolisiksi.

Puolustuksen mukaan viranomaiset ovat erehtyneet muun muassa siinä, että Lehmusmetsä olisi ollut Sukevan vankilasta löytyneen puhelimen pääasiallinen käyttäjä.

– Asiassa on riidatonta, että puhelinta on käyttänyt useita henkilöitä. Esitutkinnassa eräs henkilö on myös kertonut olleensa nimimerkin pääasiallinen käyttäjä ja puhelimen omistaja. Asiassa onkin suurelta osin kyse siitä, kuka tätä puhelinta on milloinkin käyttänyt, kun nyt syyttäjä on lähtenyt siitä, että käytännössä kaikki viestit olisi lähettänyt Lehmusmetsä, miehen puolustaja varatuomari Jonas Salonen kommentoi.

SkyECC-viestit hankittiin laittomasti

Puolustus myös kyseenalaistaa syyttäjän väitteet, joiden mukaan SkyECC-puhelimen nimimerkki ”ciro” olisi tilannut ja organisoinut ulkomailta huumausaineita Suomeen.

– Kuitenkaan tähän mennessä läpikäydyissä syytekohdissa ei ole tällaisia selkeitä tilausviestejä esitetty.

Niin ikään ongelmallisena pidetään sitä, että syyttäjän näyttö Lehmusmetsää vastaan perustuisi lähinnä SkyECC-viesteihin.

Tämä on puolustuksen mukaan ongelmallista siksi, että käräjäoikeus on todennut ääneen, että viestit on hankittu laittomasti. Tästä on uutisoinut HS.

Oikeus päätyi päätelmään koska, ulkomaiden viranomaiset olivat keränneet viestejä muun muassa suomalaisista henkilöistä, vaikka näitä ei vielä tuolloin epäilty rikoksesta.

Se ei kuitenkaan estä käyttämästä viestejä todisteena oikeudessa, jos kyse on tarpeeksi vakavista rikosepäilyistä.

– Kuitenkin käräjäoikeus on päätöksessään todennut, että hyödynnettävien viestien näyttöarvo on arvioitava erikseen. Muun muassa Itä-Suomen hovioikeus on eräässä vastaavia viestejä koskevassa päätöksessään ollut samoilla linjoilla todeten, että näyttöarvo lainvastaisesti hankituilla todisteilla ei välttämättä voi olla kovin korkea, erityisesti syytekohdissa, joissa muuta näyttöä ei ole, Salonen sanoo.