Vuoden palkittavat virkakoirat on valittu.
Viisi koiraa palkitaan joulukuussa ansiokkaasta työstä ihmisen apuna, kertoo Kennelliitto.
Tänä vuonna palkinnon saavat poliisikoira Hero, tullikoira Rico, vankilakoira Aava, sotakoira Ragnar ja rajakoira Peetu.
Kaikki vuoden virkakoirat ovat toimineet ansiokkaasti tehtävässään ihmisen apuna. Virkakoirat edustavat parhaimmillaan sitä, mihin koirat pystyvät, Kennelliitto kertoo tiedotteessaan.
Palkittavat koirat ovat tahoillaan valinneet Poliisi, Tulli, Rikosseuraamuslaitos, Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos. Kennelliitto palkitsee vuoden virkakoirat joulukuussa Koiramessuilla.
Palkittavia koiria kuvaillaan muun muassa tottelevaisiksi, iloisiksi, luotettaviksi ja periksiantamattomiksi. Myös urotekoja on tehty.