Lähes 13 vuoden vankeustuomiota törkeistä huume- ja petosrikoksista istuva Max Mesa kertoo tänään Rikospaikan haastattelussa jengielämän karusta todellisuudesta.

Mesa on nyt jo kymmenettä kertaa vankilassa ja hän vakuuttaa tämän olevan viimeinen kerta. Mesa haluaa saada elämänsä kuntoon, keskittyä perheen ja läheisten kanssa olemiseen ja tehdä oikeita töitä.

Mesa aloitti itse rikosten tekemisen alaikäisenä ollessaan sijoitettuna laitokseen. Hän tietää, että rikollisessa maailmassa eläminen pitää sisällään valtavasti vaaroja.

Hänellä on painava viesti nuorille siitä, miten synkkää rikollinen elämä on, vaikka sitä usein luksuksella ja glamourilla markkinoidaan.

– Kaikki nämä hienot jutut, jotka näkyy Instagramissa ja Tiktokissa, on vain sitä kuorrutetta. Se on prosentti siitä elämästä. 99 prosenttia on tätä ihan kaikkea muuta. Pelkkää fuulaa oikeasti. Siihen kuuluu vankilaa, kaiken maailman ihmissuhteiden petoksia, kehenkään et voi luottaa, sinulla ei välttämättä ole mitään todellisia kavereita eikä mitään muuta vastaavaa.

– Kaikki perustuu vain siihen, että jokainen hyötyy jollain tavalla toisistaan. Jokainen tavoittelee vain sitä omaa etuaan. Siihen elämään ei kuulu mitkään empatiat ja sympatiat, hän sanoo.

Iso huoli alaikäisistä

Mesa on huolissaan siitä, miten paljon nuoria, jopa alaikäisiä, Suomessa lähtee mukaan rikolliseen toimintaan nykyään.