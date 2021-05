Rikollisjengit ovat yrittäneet soluttaa omia ihmisiään töihin vankiloihin – selvityksen mukaan etenkin yhden jengin valta on korostunut

– On havaittu yksittäisiä tapauksia, joissa vankiloihin on pyrkinyt töihin henkilöitä, joilla on todettu yhteyksiä näihin ryhmiin. Ainakaan tämän selvityksen perusteella ei käynyt ilmi, että joku olisi päässyt töihin asti, vaan yhteydet olivat tulleet ilmi jo rekrytointiprosessin aikana, kertoo selvityksen tehnyt Sukevan vankilan johtaja Jari-Pekka Holopainen.