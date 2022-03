Valtteri Bottas myöntää hämmennyksen Mercedeksen tilasta: "Outoa nähdä tuollaista"

Alfa Romeon nousun lisäksi toinen erikoinen käänne on ollut Mercedeksen romahdus aiempien vuosien tasosta. Yhtäkkiä Bottas on pystynyt haastamaan entisen työnantajansa kuskit, vaikka sen ei pitänyt olla mitenkään mahdollista.

– On outoa nähdä tuollaista, Bottas kommentoi lauantain aika-ajojen jälkeen, kun häneltä kysyttiin entisen tallikaverinsa Lewis Hamiltonin romahduksesta 15. lähtöruutuun.

– Arvaisin, että hänellä on ollut jotain ongelmia. En osaa sanoa. On yllättävää nähdä heidät tuollaisissa ongelmissa, mutta on myös mukavaa pystyä kilpailemaan heitä vastaan, Bottas lisäsi Grandprix247-sivuston mukaan.