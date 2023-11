Valtteri Bottakselta suorat sanat Viaplayllä karusta kaudesta – esitti yhden toiveen: "Aika paljon vehkeestä kiinni"

– Puhdas vauhti puuttui ihan täysin. Yritimme tallin sisällä vetää eriävillä taktiikoilla, kun mulla oli yksi stoppi ja ( Guanyu ) Zhoulla oli kaksi stoppia. Renkaat eivät vain kestäneet loppuun asti. Kisan alku meni vielä suhteellisen hyvin, mutta sitten kun tilanne tasoittui, niin meillä ei ollut vauhtia. Siinä on vaikea tehdä kauheasti mitään, Bottas mietti Viaplayllä.

– Täytyy sanoa, että hyvä, kun kausi on ohi. Vaikea vuosi meille, Bottas sanoi suoraan, jatkaen:

– Odotan kyllä uutta autoa. Toivottavasti siinä on enemmän vauhtia. On kuitenkin selvää, että tässä lajissa homma on aika paljon vehkeestä kiinni, Bottas mietti.