"Ei kannata jatkuvasti epäillä omaa toimintaa", sanoo ulkoministeri.
Suomalaisten tulee valmistautua siihen, etteivät oikeudenmukaisen rauhan ehdot Ukrainassa täyty, totesi tasavallan presidentti Alexander Stubb Asian ytimessä -ohjelman erikoishaastattelussa.
Eurooppa ei ole myöskään päässyt kunnolla neuvotteluihin mukaan.
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ei koe, että Suomi tai Eurooppa olisi tehnyt virheitä prosessin aikana.
– En koe, että tässä hirveästi on väärin tehty, sanoi Valtonen toimittajille Nato-ulkoministerien kokouksen jälkeen.
Valtosen mukaan presidentti Stubb ollut erittäin aktiivinen ja erinomainen sanansaattaja Yhdysvaltojen suuntaan.
Valtonen sanoo, että kerrankin EU on toiminut jopa uskomattoman yksituumaisesti ja hyvin Venäjän aggression patoamiseksi viimeisen neljän vuoden aikana.
– Ei kannata jatkuvasti epäillä omaa toimintaa, sanoo Valtonen.