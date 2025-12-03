Päätös pitäisi saada pian, sillä Ukrainan varat ovat loppumassa.
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi Nato-ulkoministerien kokouksen jälkeen EU-komission esitystä Ukrainan rahoitustarpeen kattamiseksi.
Valtonen arvioi, että Venäjän jäädytetyt varat saadaan todennäköisesti käyttöön.
Ukrainan rahoitustarve ensi vuodelle on erittäin suuri ja lisärahoituksesta on päätettävä nopeasti, Valtonen toteaa.
Hän sanoo, että Suomi on pitänyt sotakorvauslainaa parhaana vaihtoehtona nykytilanteeseen kaikkien muiden rahoitusvaihtoehtojen rinnalla.
EU-komissio esittää kahta vaihtoehtoa Ukrainan rahoitustarpeiden turvaamiseksi.
Näitä ovat EU:n ottama yhteinen laina ja sotakorvauslaina Venäjän jäädytettyjen varojen käteistuotoista. Näillä on tarkoitus turvata Ukrainan rahoitustarpeet seuraavalle kahdelle vuodelle.
Belgia on vastustanut Venäjän jäädytettyjen varojen käyttöä korvausvastuu- ja turvallisuusriskien vuoksi, sillä valtaosa varoista sijaitsee Belgiaan rekisteröidyn arvopaperikeskus Euroclearin tilillä.