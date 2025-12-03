Juuri nyt Avaa

Samalla Rutte painotti, että Ukraina haluaa rauhaa kaikista tahoista eniten, mutta Ukraina tarvitsee tukea selvitäkseen pisteeseen, jossa Venäjä on valmis neuvottelemaan rauhasta. Rutte painotti Natoa kiinnostavan erityisesti se, miten Ukrainalle saadaan tulevat hyökkäykset estävät turvatakuut.

Naton ulkoministerit koolla kriittisen Ukraina-viikon keskellä – Rubio ei osallistu

– Me emme ole menossa mihinkään, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hän julisti Venäjän presidentti Vladimir Putinin olevan väärässä uskoessaan, että voisi kestää sotaa Ukrainaa pidempään. Hän vakuutti Ukrainan liittolaisten näyttävän tämän käsityksen vääräksi.

Naton pääsihteeri Mark Rutte vakuutti tämänpäiväisessä tiedotustilaisuudessa Naton jatkuvaa tukea Ukrainalle. Hän ylisti Naton jäsenmaiden ja läheisten liittolaisten sitoutumista maan tukemiseksi Venäjän hyökkäykseltä.

Naton pääsihteeri Rutte antoi tänään kylmäävän lausunnon Kiinan ja Venäjän suhteesta.

Katso video: Rutte kuvaili tänään tiukkasanaisesti Kiinan sotilaallisen voiman kasvua ja sitä, mitä apua se odottaa Venäjältä palkkiona omasta tuestaan.

Naton pääsihteeriltä kylmäävä lausunto: Jos Kiina hyökkää Taiwaniin, pyytäisi Xi Putinilta tuhoisaa palvelusta

Hän käytti myös tilaisuuden kehuakseen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia ainoana henkilönä, joka pystyi murtamaan pattitilanteen Ukrainan rauhanneuvottelujen tieltä. Hän kuitenkin muistutti, että rauhan saavuttaminen ei ole suoraviivainen prosessi, vaan etenee askel askeleelta.