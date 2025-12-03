Naton pääsihteeri Rutte antoi tänään kylmäävän lausunnon Kiinan ja Venäjän suhteesta.
Naton pääsihteeri Mark Rutte vakuutti tämänpäiväisessä tiedotustilaisuudessa Naton jatkuvaa tukea Ukrainalle. Hän ylisti Naton jäsenmaiden ja läheisten liittolaisten sitoutumista maan tukemiseksi Venäjän hyökkäykseltä.
Hän julisti Venäjän presidentti Vladimir Putinin olevan väärässä uskoessaan, että voisi kestää sotaa Ukrainaa pidempään. Hän vakuutti Ukrainan liittolaisten näyttävän tämän käsityksen vääräksi.
– Me emme ole menossa mihinkään, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.
Ylisti Trumpin toimia
Samalla Rutte painotti, että Ukraina haluaa rauhaa kaikista tahoista eniten, mutta Ukraina tarvitsee tukea selvitäkseen pisteeseen, jossa Venäjä on valmis neuvottelemaan rauhasta. Rutte painotti Natoa kiinnostavan erityisesti se, miten Ukrainalle saadaan tulevat hyökkäykset estävät turvatakuut.