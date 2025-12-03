Pettikö golf-kaveri Trump Euroopan? Presidentti Stubb joutui kiperän kysymyksen eteen
3:55Miltä tuntuu, kun golf-kaverinne Trump veti koko Eurooppaa höplästä? Presidentti Stubb erikoishaastattelussa.
Julkaistu 03.12.2025 13:26
Tommi Forsman
tommi.forsman@mtv.fi
Tasavallan presidentti Alexander Stubb joutui suoran kysymyksen eteen. Toimittaja Jan Andersson kysyi, miltä Stubbista tuntui, kun presidentin golf-kaverina tunnettu Yhdysvaltain presidentti Donald Trump veti rauhansuunnitelmalla koko Eurooppaa höplästä.
Presidentti Donald Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff tapasi maanantaina Venäjän johtajan Vladimir Putinin. Venäjä luonnehti tapaamista hyödylliseksi, mutta totesi, että työtä on vielä edessä.
Tapaamista edelsi parin viikon kaoottinen vaihe, jonka aikana Euroopan johtajat yhdessä Ukrainan kanssa taivuttelivat Yhdysvaltoja muokkaamaan rauhanehdotuksesta Ukrainan kannalta edullisempaa.
Tieto Yhdysvaltain ja Venäjän yhdessä sorvaamasta 28-kohtaisesta sopimuksesta vuosi julkisuuteen marraskuun puolivälin jälkeen.
Tasavallan presidentin Alexander Stubbin mukaan ei ole täysin varmaa, oliko Yhdysvaltain johto alun perin tietoinen nykyisen rauhanneuvottelukierroksen aloittaneesta 28-kohdan rauhansuunnitelmasta.
Stubbin mukaan amerikkalaisten intressitkin ovat tällä hetkellä aika erilaisia.
– Ne eivät välttämättä nojaa enää yhtä vahvasti Euroopan tukemiseen, vaan liittyvät kahdenvälisiin transaktionaalisiin diileihin.
– Rehellisyyden nimissä pitää todeta, että siinä on talouskin pelissä ja se heijastaa myös Donald Trumpin taustaa kiinteistöpuolella ja bisnesdiilien tekijänä.
Stubb arvioi, että Yhdysvaltain uusi ulkopolitiikka heijastelee samalla muuttuvaa maailmaa.
– Sen takia Suomessakin puhumme paljon siitä, että pitää panostaa monenkeskiseen yhteistyöhön eli kansainvälisiin instituutioihin, normeihin ja sääntöihin. Ei niinkään moninapaiseen yhteistyöhön, jossa diilit ovat etuasemassa.
Minne olemme matkalla?
Donald Trump suhtautuu penseästi kansainvälisiin järjestöihin.
Stubb nostaa esiin kuitenkin erään paradoksin: Trump arvostaa ja käy keskustelua säännöllisesti kahden kansainvälisen järjestön johtajan kanssa. Naton pääsihteerin Mark Rutten, ja EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin.
– Olen itse mukana näissä keskustelussa hyvin usein ja vaihdamme mielipiteitä.
– Siinä, missä globaalit instituutiot, kuten YK, Maailmanpankki, WTO ja IMF heikkenevät, näemme samalla vahvistumista alueellisen integraation organisaatioissa, kuten EU:ssa ja Natossa, eikä se välttämättä ole Suomelle huono asia.
Stubb sanoi myös, että suomalaisten tulee valmistautua siihen, etteivät oikeudenmukaisen rauhan ehdot Ukrainassa täyty.