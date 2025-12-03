



Tasavallan presidentti Alexander Stubb joutui suoran kysymyksen eteen. Toimittaja Jan Andersson kysyi, miltä Stubbista tuntui, kun presidentin golf-kaverina tunnettu Yhdysvaltain presidentti Donald Trump veti rauhansuunnitelmalla koko Eurooppaa höplästä. Presidentti Donald Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff tapasi maanantaina Venäjän johtajan Vladimir Putinin. Venäjä luonnehti tapaamista hyödylliseksi, mutta totesi, että työtä on vielä edessä. Tapaamista edelsi parin viikon kaoottinen vaihe, jonka aikana Euroopan johtajat yhdessä Ukrainan kanssa taivuttelivat Yhdysvaltoja muokkaamaan rauhanehdotuksesta Ukrainan kannalta edullisempaa. Tieto Yhdysvaltain ja Venäjän yhdessä sorvaamasta 28-kohtaisesta sopimuksesta vuosi julkisuuteen marraskuun puolivälin jälkeen. Tasavallan presidentin Alexander Stubbin mukaan ei ole täysin varmaa, oliko Yhdysvaltain johto alun perin tietoinen nykyisen rauhanneuvottelukierroksen aloittaneesta 28-kohdan rauhansuunnitelmasta. Lue tausta: Tällainen on Trumpin Ukraina-rauhansuunnitelma kohta kohdalta





Presidentti vastasi rauhanprosessia koskeviin kysymyksiin Asian ytimessä -ohjelman erikoishaastattelussa.

Stubb kertoi toimittaja Jan Anderssonille olleensa turhautunut siitä, miltä 28 kohtaa näyttivät.

Onko viitteitä siitä, että Trump oli tietämätön suunnitelmasta?

– Julkiset lähteet tällaiseen viittaavat, mutta me emme voi sitä koskaan tietää.

Rauhansuunnitelman synnystä on liikkunut ristiriitaisia tietoja, ja listaa on luonnehdittu jopa venäläisten toiveiden mukaan laadituksi.

Rauhanprosessin keskeisenä pelaajana on Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff.

Presidentti Stubb muistutti, että ulkopolitiikassa ja diplomatiassa ei pidä koskaan tuudittautua sellaiseen maailmaan, jonka toivoisi olevan, vaan pitää tehdä töitä sellaisessa maailmassa, joka on.

– Se tarkoitti sitä, että ryhdyimme tuumata toimeen rustaamaan yhdessä ukrainalaisten kanssa vaihtoehtoa, ja se on tuottanut tulosta.

– Tässä vaiheessa olemme 23 kohdan suunnitelmassa. Olen tietysti skeptinen, että Venäjä tämän hyväksyy, mutta ainakin suunta on tällä hetkellä oikea.

Kuka on Trumpille rakkain?

Presidentiltä kysyttiin myös, mistä johtuu, että Donald Trump näyttää jatkuvasti priorisoivan suhteitaan Venäjään ja Vladimir Putiniin liittolaistensa ja Euroopan yli ja ohi.

Stubb muistutti, että Yhdysvaltain ulkopolitiikka on tänä päivänä hyvin erilaista.

Stubbin mukaan ulkopolitiikka nojautuu usein kolmeen asiaan: arvoihin, intresseihin ja valtaan.

– Näitä kolmea Yhdysvalloilla on aina ollut. Nyt arvot ovat aika lailla erilaiset kuin aiemmin.

– Puhutaan paljon Amerikka ensin -politiikasta, jossa ajatuksena on, että mennään aina USA edellä arvoista riippumatta.

Stubbin mukaan amerikkalaisten intressitkin ovat tällä hetkellä aika erilaisia.

– Ne eivät välttämättä nojaa enää yhtä vahvasti Euroopan tukemiseen, vaan liittyvät kahdenvälisiin transaktionaalisiin diileihin.

– Rehellisyyden nimissä pitää todeta, että siinä on talouskin pelissä ja se heijastaa myös Donald Trumpin taustaa kiinteistöpuolella ja bisnesdiilien tekijänä.

Stubb arvioi, että Yhdysvaltain uusi ulkopolitiikka heijastelee samalla muuttuvaa maailmaa.

– Sen takia Suomessakin puhumme paljon siitä, että pitää panostaa monenkeskiseen yhteistyöhön eli kansainvälisiin instituutioihin, normeihin ja sääntöihin. Ei niinkään moninapaiseen yhteistyöhön, jossa diilit ovat etuasemassa.

Minne olemme matkalla?

Donald Trump suhtautuu penseästi kansainvälisiin järjestöihin.

Stubb nostaa esiin kuitenkin erään paradoksin: Trump arvostaa ja käy keskustelua säännöllisesti kahden kansainvälisen järjestön johtajan kanssa. Naton pääsihteerin Mark Rutten, ja EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin.

– Olen itse mukana näissä keskustelussa hyvin usein ja vaihdamme mielipiteitä.

– Siinä, missä globaalit instituutiot, kuten YK, Maailmanpankki, WTO ja IMF heikkenevät, näemme samalla vahvistumista alueellisen integraation organisaatioissa, kuten EU:ssa ja Natossa, eikä se välttämättä ole Suomelle huono asia.

Stubb sanoi myös, että suomalaisten tulee valmistautua siihen, etteivät oikeudenmukaisen rauhan ehdot Ukrainassa täyty.